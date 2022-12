Increíble: el súper récord que España alcanzó en el Mundial... y que no le sirve para nada

Tras un arranque de ensueño, España tuvo un traumático final en el Mundial de Qatar 2022 y quedó fuera de competencia ante un sorpresivo Marruecos tras una tanda de penales en la que no convirtieron ni un gol. Eso sí, más allá de la amargura del adiós al torneo cuando esperaban llegar mucho más adelante también hay uno que otro aspecto digno de destacar. Y claro, obtener un récord es increíble, pero cuando ya no sirve de mucho no genera la misma alegría.

Y es que después de su expedición a Medio Oriente para disputar la Copa del Mundo de la FIFA, la Roja europea no solo se ubicó entre las selecciones con más pases intentados en partidos de un Mundial desde 1966, sino que lidera ese listado ya que casi todos los registros son suyos.

1.115 en Rusia 2018 es el máximo

Y es que las cuatro primeras marcas son pertenecientes al equipo que hasta hace unos días era dirigido por Luis Enrique y que tras su salida comandará Luis de la Fuente. La primera de ellas es de 1.115 pases en el partido donde enfrentaron a Rusia en el Mundial de 2018.

En el segundo lugar se mete el partido que protagonizaron el 1 de diciembre ante Japón en el Estadio Internacional Jalifa, donde a pesar de caer por 2-1 se puede rescatar que los 1.058 envíos que realizaron los ubican en el segundo puesto del ránking que lideran, y no se detiene ahí.

Un debut de oro fue el 7-0 para los españoles, quienes golearon 7-0 a Costa Rica y se pusieron chapa de candidato al título, pero también resaltan los intentos de pase que tuvieron en ese compromiso. El Estadio Al Thumama fue testigo de los 1.045 pases que dieron en aquel compromiso.

Finalmente, el cuarto partido con más intentos de pase fue ante Marruecos. 1.019 envíos fueron uno de los pocos puntos alegres que puede sacar España del cierre de su campaña en el Mundial de Qatar 2022.

