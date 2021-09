El golfista nacional Joaquín Niemann se inscribió en la historia del TOUR Championship, el último torneo de la temporada del PGA Tour, donde inscribió su nombre al completar la ronda más rápida, con un tiempo de una hora y 53 minutos.

El récord lo tenía el estadounidense Kevin Na, quien en 2016 completó una ronda en el mismo recorrido que Niemann pero en un tiempo de una hora y 59 minutos.

Eso sí, de la alegría pasó a dudar por el récord de Niemann, porque la organización lo esperaba al final del recorrido para darle una mala noticia, en boca de Andy Pazder, jefe de torneos y competición del PGA Tour.

"Ven aquí, tenemos que hablar. Escucha, Joaquín, como profesional, le has faltado el respeto al juego, le has faltado el respeto al Tour Championship. Así no es como actúan los profesionales, has estado aquí mucho tiempo y debes saberlo. Aquí hay una multa de $10.000", detallaron en la revista Golf.

Según la publicación, Niemann pasó de la alegría que vivió en los 18 hoyos donde anduvo corriendo para todos lados, a estar muy preocupado por la situación, hasta que le dijeron que todo era una broma.

"Iba a decir algo y él dijo: 'Está bien, perdóname. Antes de que digas algo, estaba bromeando", cuenta Niemann en Golf.

Pese a no competir por los puntos y preocuparse del tiempo, el golfista nacional igual se las ingenió para disparar dos sobre par, con un doble bogey, un bogey y un birdie.