En Argentina se vive una verdadera fiesta. Luego de aplastar a Croacia por 3-0 y clasificar a la final del Mundial, nadie ha quedado ajeno a la celebración trasandina. El Kun Agüero no quiso ser menos y fue al camarín de la selección a compartir con sus ex compañeros y con el capitán, Lionel Messi.

Luego de la celebración, el Kun conversó con ESPN acerca de la clasificación: “Estoy muy feliz por los chicos. Hicieron un partido muy tranquilo, esperaron el momento, no presionaba tanto Argentina hasta el primer gol. Ellos (Croacia) tuvieron la posesión, pero no hicieron mucho. Después del 2-0 ellos se vinieron abajo. Fue lindo", expresó.

Además, el ex futbolista elogió el nivel que demostró hoy el astro argentino: “Cada vez juega mejor, la verdad es que increíble. En un momento todos lo vimos y nos asustamos un poco, ya que se agarró el isquiotibial y el abductor. No sé de dónde sacó tanta fuerza, la verdad es increíble, se nota que no le duele nada. Estuve con él en el vestuario y yo le dije vos sos boludo, si te pasó algo no podés correr”, comentó.

“Él cuanto más partidos juegue, mejor físicamente está. Hoy como es el fútbol, con los partidos tan seguidos, no necesitas entrenar. Los equipos grandes que juegan todas las copas no entrenan. El que no juega, es el que tiene que ir por su cuenta al gimnasio, tiene que hacer alguna cosa para complementar. El que juega descansa y ya”, finalizó Agüero.

Ahora Messi y la selección argentina esperan por su rival, el que se definirá mañana miércoles entre Francia y Marruecos. La final del Mundial de Qatar 2022 está programada para el domingo 18 de diciembre.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22