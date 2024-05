El fútbol mundial está de luto por la triste muerte del argentino César Luis Menotti, uno de los entrenadores más influyentes en la historia del balompié, campeón del mundo con la albiceleste en el Mundial de 1978, la primera cita plantearía ganada al otro lado de la cordillera.

Tras una larguísima carrara como DT, el Flaco colgó definitivamente el buzo de DT en el 2007, después de dirigir al Tecos de México. Ahí, coincidió con Hugo Droguett, uno de los pocos chilenos que supo lo que fue ser dirigido por Menotti.

En charla con ADN Radio, el ex volante recordó que “fue una experiencia increíble para mí, en una de las mejores campañas que tuve en México, anoté 13 goles. Fue un periodo corto, pero muy bueno”.

“Cuando él tomó el equipo, no estábamos bien, pero después empezamos a hacer una buena campaña. En la siguiente pretemporada, el club vendió a un delantero del plantel, Menotti se molestó mucho por eso y se terminó yendo”, agregó.

En ese sentido, el ex volante detalló que “yo siempre fui muy respetuoso. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberle sacado más provecho, no haber conversado más con él. Su figura era muy imponente, entonces yo igual tuve un poco de temor para hablarle más”.

“Si bien él era imponente, nos dirigía sin polera, a guata pelada, era extraño eso. Y afuera de la cancha siempre estaba fumando puros, infaltable”, añadió.

Además, el ex Universidad de Chile rememoró que “a los jugadores que éramos de Sudamérica, él nos quería mucho. De hecho, en México no nos permitían viajar para pasar las fiestas en nuestros países”.

Tecos en el 2007 fue la última experiencia como DT de César Luis Menotti. | Foto: Archivo.

“En una pretemporada Menotti se plantó frente al grupo y dijo: ‘Todos los sudamericanos se irán a sus países, pasan las fiestas y después nos reencontramos en México’. Agradecimos eso y le devolvimos la mano en la cancha”, concluyó.

El Flaco Menotti falleció el 5 de mayo producto de una anemia severa, padecimiento por el cual había ya haba sido hospitalizado en Buenos Aires el pasado 30 de marzo.

