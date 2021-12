En los Premios Contragolpe, la volante de Santiago Morning se quedó con una de las categorías más esperadas de la velada: el premio The Best que Unimarc, el supermercado de todas las celebraciones de los chilenos, se encargó de entregar. Además, vendrá con asadito.

Hasta su hermano lo celebró con todo: Karen Araya se quedó con el premio The Best Unimarc 2021 de la Gala del Fútbol Femenino

Este jueves se desarrolló la primera, e inédita, Gala del Fútbol Femenino de Chile, los Premios Contragolpe, organizados por RedGol en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Una instancia que fue la pionera en el país en premiar exclusivamente al fútbol femenino de Primera División.

Con la animación de los periodistas Grace Lazcano y Rodrigo Herrera, se entregó un reconocimiento a las mejores de cada una de las categorías en disputa, el que contó con la votación del público, la prensa y los planteles de Primera División del fútbol femenino chileno.

Una de las categorías más esperadas de la velada fue el The Best, presentado por Unimarc. Y es que el supermercado de todas las celebraciones de fin de año no podía faltar a la Gala del Fútbol Femenino, dijo presente en los Premios Contragolpe, para llenar de laureles a la triunfadora.

La volante de Santiago Morning, Karen Araya, es la primera ganadora del premio The Best Unimarc 2021, recibiendo el 37,9% de las preferencias, en una categoría donde competía junto a Javiera Grez, de Colo Colo, y Yessenia López, de Universidad de Chile.

Incluso, que el nombre sonara en el evento hizo reaccionar tiernamente al hermano de Karen, que esperaba el triunfo de la volante, y lo festejó con todo en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

Karen, además, fue premiada con una Gift Card para que pueda canjear en cualquier supermercado Unimarc, más otros presentes de quienes hicieron posible la Gala del Fútbol Femenino. ¿Se vendrá el asadito?

