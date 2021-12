Unimarc te invita a conocer a las nominadas a The Best, a la mejor de las mejores, de la temporada en la Gala del Fútbol Femenino de Chile

El próximo 9 de diciembre el fútbol femenino vivirá una inédita instancia en Chile, cuando se realicen los Premios Contragolpe 2021, ceremonia que contará con la participación de ilustres como Christiane Endler, junto a la animación de Grace Lazcano y Rodrigo Herrera, en transmisión de todas las plataformas sociales de RedGol a contar de las 18:00 hrs, y con una espectacular previa.

La primera Gala del Fútbol Femenino en Chile tiene sus votaciones abiertas hasta el 8 de diciembre, una vez finalizado el encuentro de Universidad de Chile vs Santiago Morming, en la final del torneo 2021, donde hay un XI ideal junto a 10 categorías para participar.

En los premios, que podrás ver en vivo y en directo por RedGol, a través de Facebook Live y YouTube Live, también podrás elegir entre las categorías a The Best. Una instancia para premiar a la mejor de las mejores de la temproada que en solo unas horas más comenzamos a despedir, cuando Universidad de Chile vs Santiago Morning se enfrenten en el estadio Santa Laura por la Gran Final del Campeonato Femenino de Primera División.

THE BEST

Javiera Grez - Colo Colo

Javiera Grez es una de las puntales de las últimas campañas de Colo Colo en el Campeonato Nacional Femenino. Oriunda de Lontué, Región del Maule, lleva dos clubes en su carrera: Curicó Unido y las albas. En Santiago, ha destacado por sus goles y gran factura pese a su estatura. Además, ha estado presente en la selección chilena. Su gran año le permite estar postulando al cetro de la mejor de la Gala del Fútbol Femenino.

Karen Araya - Santiago Morning

Su extensa carrera está puesta al servicio de Santiago Morning, club donde ya había pasado con anterioridad, pero luego de un paso por el fútbol extranjero, regresa al país para sumarse a las bohemias. No antes de su salto al exterior, Araya conquista 7 títulos con Colo Colo, y junto al Chago ya suma 2. Esta tarde quiere sumar el tercero en la gran final ante Universidad de Chile en el Santa Laura.

Yessenia López - Universidad de Chile

La volante de gran habilidad con el balón, oriunda del Cerro Santa Julia, en Viña del Mar, es una de las goleadoras del Campeonato Femenino de Primera División 2021. A falta de un partido, esta tarde ante Santiago Morning en el Santa Laura, quiere seguir rompiendo redes, pero sobre todo ser una de las jugadoras fundamentales del esquema de Universidad de Chile pensando en el próximo año.





Redgol presenta la primera gala del fútbol femenino, premios Contragolpe 2021 que son una realidad gracias a Unimarc el supermercado oficial de todas las celebraciones de los chilenos, Volkswagen, Powerade, adidas, Latam Airlines, TNT Sports, Budweiser, PF Alimentos y Trofeos Milled.