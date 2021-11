El conductor de RedGol en La Clave fue tajante: la pandemia era una realidad que Colo Colo debía afrontar con responsabilidades y no una excusa por haber cedido su ventaja en la lucha por el título a la UC.

Rodrigo Herrera no quiere más excusas albas: "Al coronavirus había que enfrentarlo y Colo Colo lo hizo peor que Universidad Católica"

Colo Colo cayó frente a Unión Española dejándole el tetracampeonato en bandeja a Universidad Católica. El Cacique quedó grogui a falta de una fecha para el final del Campeonato Nacional y todo indica a que la corona será para una UC que vino desde atrás para alcanzar y sobrepasar a un cuadro albo que poco se ayudó en su camino.

Contra UE, Colo Colo volvió a sufrir bajas por casos positivos de coronavirus, por tercera vez en el año. Desde el Cacique dan a entender que la pandemia se ensañó con ellos y la responsabilizan de la posibilidad de perder el título. Y contagiarse es una posibilidad latente, pero en el estadio Monumental los protocolos destacaron por su ineficiencia.

“Acá hay dos maneras de ver el tema Covid: como una excusa o una realidad con la que había que luchar y enfrentar de manera inteligente. Colo Colo tuvo problemas en tres oportunidades, jugó dos partidos con juveniles, y no sólo con sub 20, con niños de 16 años”, dijo tajante Rodrigo Herrera en RedGol en La Clave.

El conductor de la casa agregó que “en esos partidos no compitió, perdió con Audax y Ñublense y desechó el colchón que podría haberle servido en esta parte del torneo donde se evidencia el desgaste. Y ahora les falta un goleador porque Iván Morales se extravió y Santos no fue lo que se pensaba”.

Así las cosas, para el periodista no hay dudas: Colo Colo se desinfló futbolísticamente sumado al tema de los contagios, un tema en el que gran parte de la responsabilidad recae en el comportamiento sanitario del club y los jugadores.

“Me da la impresión que Colo Colo pierde la ventaja que tenía por dos cosas: uno por un lado lo futbolístico, por el bajón producto de la falta del plantel. Y dos, producto del manejo equivocado del Covid. Y ahí hay responsabilidades institucionales y personales”, expuso Herrera.

Y explica: “un club no es un regimiento, no te pueden poner un guardia 24 horas para cuidarte. Acá los futbolistas deben entender que hay responsabilidades y un entrenamiento silencioso, que antiguamente era el descanso y que hoy en día también contempla los cuidados del Covid. Hay que reducir la vida social, tener un orden y evitar los focos de contagios. Quedaba un mes para que terminara el torneo y los jugadores de Colo Colo lo manejaron mal”.

Rodrigo Herrera sentenció que “hay una responsabilidad del club porque todas las políticas para que esto permeara en los jugadores no funcionaron. No les hicieron caso. Ahora, el Covid no es excusa. Al Covid había que enfrentarlo y Colo Colo lo hizo peor que la Católica”.