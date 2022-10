Karen Araya recuerda su premio The Best en la Gala del Fútbol Femenino: "Estar nominada es un privilegio"

La temporada 2021 del fútbol femenino chileno terminó con Universidad de Chile campeonas del torneo local y con la primera gala de premiación exclusiva para la disciplina, organizada por Contragolpe y RedGol. La mejor futbolista del medio nacional, que se llevó el premio The Best, fue Karen Araya.

En ese entonces volante de Santiago Morning, la jugadora entró a la oncena ideal, se llevó el galardón como la mejor de las mejores, pero perdió a manos de Yessenia López el premio como la mejor mediocampista. Sin embargo, en conversación con RedGol Fem, se mostró muy emocionada por el solo hecho de haber sido nominada.

"Es bacán. Al final, es una sensación gratificante de lo que tu haces como trabajador, como futbolista, que se premien las cosas que haces y que la gente ve, como tu esfuerzo o que trabajas el doble y triple para competir de la mejor manera. Estar nominada a los premios es lindo porque es un reconocimiento a ese trabajo. Ya estar nominada es un privilegio y ganar… uf", expresó.

Karen confesó que "yo gané el The Best y es algo más emocionante todavía. no solamente fui elegida la mejor de mi puesto u otra cosa, sino que la mejor del torneo. No entreno pensando en ser la mejor para que me premien; entreno y trabajo para estar bien en el club y ayudar en lo que más se pueda. Que me nominen y ser premiada es un privilegio".

Para Araya, sin embargo, no fue paradójico haber ganado el premio The Best y haber perdido el galardón a mejor volante, ya que confirma que su competencia era dura y que los rivales también juegan en el torneo.

"Las que estaban nominadas a mejor volante, que estaba la Paloma (López), la Yastin (Jiménez), que son jugadoras que vienen muy bien, que son buenas volantes. Son de las mejores que hay en Chile y era difícil la competencia. Se torna difícil cuando compites con tantas jugadoras. En ese tiempo la U nos ganó, el Colo también nos ganó cuando yo estaba en el Chago", destacó.

Según Karen, "es difícil decir ‘es la mejor volante o jugadora, pero perdieron’. Pero son premios y elecciones que hacen los que saben de fútbol, los periodistas que saben también. No solamente la gente, sino que muchas futbolistas votaron y este premio no lo dieron solo ellos, también las compañeras de trabajo. El hecho de estar nominada es un privilegio y haber ganado es una sensación máxima, como si hubiese ganado el Balón de Oro, jajaja".

"Al final es muy lindo que se puedan hacer estas cosas, la primera premiación solo de fútbol femenino. Las veces anteriores que yo gané algún premio era un único premio, el resto era todo masculino. Premiaban a todos, al delantero, al arquero, y solo un premio para el fútbol femenino. Aquí en los premios nominaron a la mejor defensa, volante, delantera, a la trayectoria, también son hartos premios y fue bacán, muy emocionante y lindo. Fui con mi papá y mi hermano chico y verlos emocionarse es lindo", manifestó.

Lo más importante para ella, no obstante, fue el hecho de compartir con sus seres queridos el hecho de ganar un premio en la primera Gala del Fútbol Femenino. "Es difícil compartir momentos con la familia, porque o no están o una está lejos, o les toca trabajar y no pueden ir. Que me hayan podido acompañar fue lindo; el horario fue ideal, el lugar estaba espectacular y todo en la gala fue muy lindo", destacó Araya.

"Los premios, los auspiciadores interesados en generar premios es genial. Nosotras pensábamos que nos iban a dar un galardón y para la casa, pero hubo auspiciadores, había stands para comer, con fotos, que esto y lo otro. Fue súper lindo. Estar nominada es un lindo reconocimiento y ganar es otra cosa. Hicieron hasta la oncena ideal y fue especial", sentenció la jugadora.