No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Este jueves 9 de diciembre se entregan los primeros Premios Contragolpe 2021, la gran Gala del Fútbol Femenino de Chile. Una instancia inédita que busca reconocer a las mejores del Campeonato Nacional Femenino de Primera División, y que tiene a Universidad de Chile como las flamantes campeonas 2021.

La ceremonia cuenta con la conducción de Grace Lazcano y Rodrigo Herrera, además de una alfombra roja en la Casa de la Cultura de Ñuñoa y una Zona Mixta donde conoceremos las declaraciones de quienes lleguen al lugar de la premiación.

Sigue junto a RedGol todos los detalles en vivo y en directo, junto a los resultados de cada una de las categorías, más las sorpresas que están preparadas para esta tarde:

NOMINADAS Y GANADORAS PREMIOS CONTRAGOLPE 2021:

XI Ideal Powerade Campeonato Nacional Femenino 2021:

ARQUERA:

DEFENSAS:

MEDIOCAMPO:

DELANTERAS:

DT:

The Best Unimarc 2021

Javiera Grez (Colo Colo)

Karen Araya (Santiago Morning)

Yessenia López (U de Chile)

GANADORA:

Mejor arquera

Antonia Canales (U Católica)

Natalia Campos (U de Chile)

Valeria Rojas (Palestino)

GANADORA:

Mejor defensa

Su Helen Galaz (Santiago Morning)

Catalina Figueroa (U Católica)

Carla Guerrero (U de Chile)

Fernanda Ramírez (U de Chile)

Daniela Ceballos (U de Concepción)

Constanza Santander (U de Concepción)

GANADORA:

Mejor volante

Nicol Sanhueza (Colo Colo)

Yastin Jiménez (Colo Colo)

Karen Araya (Santiago Morning)

Nicole Fajre (Santiago Morning)

Yessenia López (U de Chile)

GANADORA:

Mejor delantera

Javiera Grez (Colo Colo)

María José Urrutia (Colo Colo)

Yenny Acuña (Santiago Morning)

Rebeca Fernández (U de Chile)

Sonya Keefe (U de Chile)

GANADORA:

Mejor DT

Antonio Zaracho (Fernández Vial)

María Pry (Santiago Morning)

Luis Mena (Colo Colo)

Carlos Véliz (U de Chile)

Nilson Concha (U de Concepción)

GANADOR/A:

Jugadora revelación Tiane Endler

Anaís Cifuentes (Colo Colo)

Monserratt González (U de Chile)

Sonya Keefe (U de Chile)

GANADORA:

Premio trayectoria adidas

Carla Guerrero (U de Chile)

Valeria Lucca (Audax Italiano)

Karen Araya (Santiago Morning)

GANADORA:

Mejor gol LATAM

María José Urrutia, Colo-Colo 2-1 Santiago Morning

Karoline Ibáñez, Deportes Temuco 1-2 Deportes La Serena

Viviana Torres, Colo-Colo 5-2 Universidad de Concepción

GANADORA:

Mejor comunicadora de futfem RedGol

Macarena Navias (DirecTV Sports)

Coco Stadella (Zona Latina)

Grace Lazcano (Históricas)

Carla Andrade (Revista FutFem / Zona Latina)

Yoselin Fernández (Zona Latina)

GANADORA: