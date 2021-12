No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Este jueves el fútbol femenino vivirá una inédita instancia en Chile, cuando se realicen los Premios Contragolpe 2021, ceremonia que contará con la participación de ilustres como Christiane Endler, para premiar a las mejores futbolistas de nuestro país, en la temporada que despedimos con Universidad de Chile como campeón ante Santiago Morning.

Las votaciones se cerraron este miércoles con una gran participación de los hinchas y seguidores del fútbol, y los distintos trofeos están preparados para ser entregados a las ganadoras en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

La Gala del Fútbol Femenino de Chile será transmisión en vivo y en directo de RedGol a través de Facebook Live, YouTube e Instagram Live, donde no te perderás detalle de la ceremonia y cada una de las sorpresas que están preparadas. Te invitamos a conocer cada una de ellas.

¿QUIÉNES ANIMARÁN LA GALA DEL FÚTBOL FEMENINO DE CHILE?

Los Premios Contragolpe 2021 contarán con la animación de los periodistas Grace Lazcano y Rodrigo Herrera, quienes serán los encargados de presentar cada una de las categorías y llevar adelante la ceremonia.

¿A QUÉ HORA COMIENZA LA GALA DEL FÚTBOL FEMENINO DE CHILE?

Los Premios Contragolpe, la Gala del Fútbol Femenino de Chile, comienza a las 18:00 hrs con la Previa, que tendrá la llegada de cada uno de los invitados y nominadas a las distintas categorías, junto a una Zona Mixta donde conoceremos de primera mano sus impresiones. Posterior a ello, comienza la ceremonia y las sorpresas preparadas al interior de la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

¿DÓNDE VER EN VIVO Y EN DIRECTO LA GALA DEL FÚTBOL FEMENINO DE CHILE?

La Gala del Fútbol Femenino de Chile, Premios Contragolpe 2021, es transmisión de las plataformas de RedGol desde las 18:00 hrs. Podrás ver la ceremonia íntegra a través de nuestra web, Facebook Live, YouTube Live e Instagram Live.

GALA DEL FÚTBOL FEMENINO DE CHILE: NOMINADAS DE LOS PREMIOS CONTRAGOLPE

La primera Gala del Fútbol Femenino en Chile, los Premios Contragolpe 2021, tuvieron 10 categorías a la que se suma el XI ideal de la temporada como también el premio The Best, a la mejor de las mejores. Conoce cada una de las nominadas.

The Best 2021

Javiera Grez (Colo Colo)

Karen Araya (Santiago Morning)

Yessenia López (U de Chile)

Mejor arquera

Antonia Canales (U Católica)

Natalia Campos (U de Chile)

Valeria Rojas (Palestino)

Mejor defensa

Su Helen Galaz (Santiago Morning)

Catalina Figueroa (U Católica)

Carla Guerrero (U de Chile)

Fernanda Ramírez (U de Chile)

Daniela Ceballos (U de Concepción)

Constanza Santander (U de Concepción)

Mejor volante

Nicol Sanhueza (Colo Colo)

Yastin Jiménez (Colo Colo)

Karen Araya (Santiago Morning)

Nicole Fajre (Santiago Morning)

Yessenia López (U de Chile)

Mejor delantera

Javiera Grez (Colo Colo)

María José Urrutia (Colo Colo)

Yenny Acuña (Santiago Morning)

Rebeca Fernández (U de Chile)

Sonya Keefe (U de Chile)

Mejor DT

Antonio Zaracho (Fernández Vial)

María Pry (Santiago Morning)

Luis Mena (Colo Colo)

Carlos Véliz (U de Chile)

Nilson Concha (U de Concepción)

Jugadora revelación

Anaís Cifuentes (Colo Colo)

Monserratt González (U de Chile)

Sonya Keefe (U de Chile)

Premio trayectoria

Carla Guerrero (U de Chile)

Valeria Lucca (Audax Italiano)

Karen Araya (Santiago Morning)

Mejor gol

María José Urrutia, Colo-Colo 2-1 Santiago Morning

Karoline Ibáñez, Deportes Temuco 1-2 Deportes La Serena

Viviana Torres, Colo-Colo 5-2 Universidad de Concepción

Mejor comunicadora de futfem

Macarena Navias (DirecTV Sports)

Coco Stadella (Zona Latina)

Grace Lazcano (Históricas)

Carla Andrade (Revista FutFem / Zona Latina)

Yoselin Fernández (Zona Latina)

