Fernández Vial visita a Universidad de Chile este domingo 11 por la doceava fecha del fútbol femenino. Las aurinegras buscan levantar la cabeza ante un sólido conjunto azul, que sólo perdió un encuentro esta temporada.

A dos fechas de terminar la primera mitad del campeonato, las Leonas buscarán con todo mantener su liderato en la tabla. Con tres puntos arriba de Colo Colo, no pueden descuidar su clasificación en el grupo A, que ya tiene sus preferidas para repartir los cupos.

Con una sola derrota en su haber, las dirigidas por Nicolás Bravo son claras favoritas para llevarse el encuentro. Sobre todo teniendo a dos de las máximas goleadoras del certamen: Bárbara Sánchez (12) y Rebeca Fernández (11).

Mientras tanto, el conjunto proveniente de Concepción sólo pudo sumar una victoria en 11 partidos, en aquel choque por la fecha 4 con Audax Italiano, donde golearon 5-1 y vieron luces de esperanza que nunca llegaron a concretarse.

La última vez que la U se enfrentó al Almirante, fue por las semifinales del Campeonato Femenino de 2022, en diciembre del mismo año, donde las azules ganaron por un global de 4-1.

La venta de entradas ya está disponible en Puntoticket. El Estadio Municipal Santiago Bueras de Maipú abrirá el sector Andes para que toda la gente que quiera vivir este emocionante encuentro pueda asistir. El precio es de $4.400, pero puedes acceder a un 20% de descuento abonado y comprar más barato.

Además, no te preocupes si no puedes ir al estadio, porque Redgol continúa con su cobertura del futfem y transmitirá el partido en todas sus plataformas. Así que no tienes excusas para perderte este choque liguero a disputarse el domingo a las 12 horas.