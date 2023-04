Fernández Vial comenzó la temporada 2023 del Campeonato Femenino con el pie izquierdo. Sin pretemporada, con poquísimas jugadoras, sin DT fijo y con varias polémicas. Cayeron por 7-0 a manos de Palestino y luego fue el drama de la ambulancia que no se presentó en el duelo, finalmente suspendido, frente a O'Higgins.

Sin embargo, la idea es volver a ser un equipo fuerte. De cara a la fecha 4, las aurinegras ya cuentan con nuevo entrenador, ya que Luis Ceballos fue oficializado como el técnico del Almirante y será quien encabece el nuevo proceso.

Como jugador, Ceballos tuvo un breve paso por Fernández Vial en 1991, y también dirigió al club, en sus equipos masculinos, en 2005. Su cuerpo técnico estará compuesto por Pedro Ulloa, quien fue el DT interino esta temporada, Carlos Oses como entrenador de arqueras, Edinson Leighton de PF y Katherinne Mena de kinesióloga.

El entrenador señaló que las jugadoras "me han recibido bastante bien, estoy contento con eso porque es todo un desafío. Por eso lo acepté y lo tomé, porque creo que se pueden hacer cosas importantes con el plantel femenino de Fernández Vial. Si bien es cierto que no se ha comenzado de la mejor manera, yo el lunes recién me hice cargo del plantel".

Su estreno será el sábado 22 a las 11:00 horas. "Espero que las cosas puedan salir como esperamos para este primer partido, mi debut ante Audax Italiano. He visto en los videos que es un buen equipo, pero confío plenamente en las chicas que tengo para poder revertir este mal inicio de campeonato", destacó Ceballos.

"Lo importante es ir paso a paso, día a día. No podemos prometer más que harto trabajo, esfuerzo, entregar el cien por ciento en cada entrenamiento y que los partidos sean el fiel reflejo de lo que se va a entrenar. Las chicas están conscientes de que hay un plantel disminuido comparado con el año pasado, pero eso no es impedimento para la motivación y lo que cada una anhela, que es entregar lo mejor por esta camiseta", agregó.

Según el DT, todavía pueden llegar jugadoras antes del cierre del mercado de pases. "En base a eso estamos trabajando con lo que tenemos y confiamos que se puedan sumar algunas otras chicas e ir paso a paso, viendo como se nos va presentando el campeonato. Hay algunas posibilidades de que puedan venir algunas chicas, pero no es fácil", cerró Ceballos.