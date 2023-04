El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se lleva todos los focos de la cuarta jornada… pero aún no ha sido programado porque no tienen estadio definido.

Ya disputada la fecha 3, el fin de semana del 22 y 23 de abril continuará la competencia en el Campeonato Femenino 2023. La fecha 4 es la que viene y este lunes se conoció la programación de prácticamente todos los partidos que se disputarán esos días, excepto de uno: el más importante, el Superclásico Femenino entre la U y Colo Colo.

El partido que abrirá los fuegos será el que protagonicen Fernández Vial con Audax Italiano, el sábado 22 desde las 11:00 horas, en el estadio Municipal de Hualqui. Le sigue, en punto de las 12:00, Deportes Puerto Montt frente a Deportes Iquique, que se cruzarán en el estadio Chinquihue.

Luego, a las 15:00 horas, Deportes Antofagasta recibirá a Universidad de Concepción. El partido nuevamente fue programado en el estadio Ascanio Cortés, de Tocopilla. Finalmente, para cerrar la jornada sabatina, desde las 15:30 horas jugarán Coquimbo Unido con O'Higgins, en el Complejo Las Rosas.

El día domingo 23, en tanto, están programados otros dos partidos, ambos en paralelo. A las 11:00 horas, Santiago Morning jugará frente a Cobresal en el estadio Juan Carlos Orellana de Pudahuel, mientras Palestino recibe a Universidad Católica en la cancha 2 del estadio Municipal de La Cisterna.

¿Y el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo? No ha sido programado todavía, ya que las Leonas no quieren jugar en el estadio Santiago Bueras, para poder recibir público. Sin embargo, aún no ha sido cerrado el Bicentenario de La Florida, por lo que el encuentro aún está a la espera de saber fecha y hora.

Respecto a las canchas, dos recintos serán laterales: el de Piratas y Árabes. El estadio Ester Roa todavía no está disponible para el fútbol femenino, por lo que Vial seguirá jugando en Hualqui, a 25 km de Concepción.