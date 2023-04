Unas que no lo han pasado bien en la temporada 2023 son las jugadoras de Fernández Vial. El plantel se conformó dos días antes de su debut en el Campeonato Femenino, hay jugadoras a quienes todavía se les adeudan sueldos del año pasado, y varias otras que se autodespidieron para poder fichar con otros clubes.

Por si eso fuera poco, en la fecha 1 perdieron por 7-0 a manos de Palestino, mientras que en la segunda jornada no llegó la ambulancia al estadio Municipal de Hualqui y su partido ante O'Higgins fue suspendido. Todo dependerá del fallo del Tribunal de Disciplina, pero las bases indica que perderán por 3-0, ya que presumen responsabilidad del club local.

Este domingo, el plantel vialino emitió un comunicado donde explican la situación que vivieron el sábado. En él, detallan que la ambulancia llegó a las 11:26, ya que debieron atender una emergencia local, pero que sí se hizo presente en el estadio. Esto, a diferencia del caso de Deportes Antofagasta, quienes jugaron sin vehículo de emergencia.

"Como jugadoras y cuerpo técnico exigimos que este tipo de decisiones sean equitativas para todos los clubes. Así como fue suspendido nuestro encuentro, el partido programado el mismo día 1 de abril a las 15:00 horas entre Deportes Antofagasta y Palestino, y que presentaba la misma problemática que nuestro club, fue permitido desarrollarse bajo la presencia de una camioneta de bomberos", detallan.

Añaden que "en nuestro encuentro sí se presentó una ambulancia con 26 minutos de retraso, no así en el partido ya mencionado anteriormente, que da inicio 45 minutos tarde y con un automóvil que no presentaba ni aseguraba la seguridad mínima para el traslado de alguna jugadora en caso de lesión, además de no respetar lo señalado en las bases, que exige que sea una ambulancia y no otro vehículo de emergencia".

Lo que pide el plantel de Fernández Vial es que se asuman las obligaciones de cada parte. "Los clubes tienen la responsabilidad de tener claras las bases del campeonato. Somos profesionales y se nos debe respeto por parte de nuestro club y también de la ANFP", explica el texto.

"Si queremos que esto siga adelante, tenemos que enfrentar al campeonato de manera profesional y equitativa. Esperamos como plantel una respuesta de la ANFP, donde se nos permita llevar a cabo el partido como se hizo con el Deportes Antofagasta vs Palestino que no contaba con lo que exigían las bases del campeonato. Esperamos que este tipo de situaciones no se repitan", remata el comunicado del plantel aurinegro.