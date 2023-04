Este sábado no ha sido un buen día para el fútbol femenino. Todo comenzó en la mañana con la suspensión del partido entre Fernández Vial y O'Higgins por no contar con una ambulancia en el estadio como lo dicen las bases. Sin embargo, en el duelo entre Deportes Antofagasta y Palestino, tampoco contaban con ambulancia, pero se autorizó a jugar por tener una camioneta de bomberos.

Lo que señalan claramente el artículo 49 de las bases del Campeonato de Primera División femenino, es que si el club local no cuenta con ambulancia, el partido no se puede iniciar. Y si hay un retraso de más de 15 minutos, el árbitro tiene la potestad de suspender el partido. Ante las constantes preguntas a la Anfp sobre la situación -que finalmente no respondieron- Fernández Vial publicó un comunicado sobre la situación que aconteció en Hualqui.

"Desde la organización del club se elevó tanto la reserva del estadio como la solicitud del servicio de ambulancia al municipio de la comuna donde se disputaría el encuentro. Previo al inicio del encuentro (11:00 horas), la ambulancia acudió a una emergencia local, por lo que no se encontraba en el estadio. El móvil de asistencia retornó con 26 minutos de retraso respecto al inicio del partido", publicó el equipo aurinegro.

Además agrego qué "durante la ausencia de la ambulancia, se encontraba al interior del recinto un automóvil de seguridad ciudadana, a la espera del vehículo de emergencia. Se dejó constancia en el informe arbitral de la situación de emergencia ocurrida, por lo que estamos a la espera de información oficial sobre reprogramación o sanción de este partido".

Finalmente el comunicado del Vial cierra con lo que ocurrió en Antofagasta: "Ponemos además en antecedente la autorización de la realización del encuentro entre Deportes Antofagasta y Palestino sin la presencia de la ambulancia en el lugar, distinto a como fue exigida a nuestro club. Esperamos que la disparidad de criterios sea considerada para cualquier resolución al respecto".