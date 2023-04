En las bases del torneo está establecido que es obligación del club local disponer de una ambulancia. Si no llega después de 15 minutos el encuentro se debe suspender y se da como ganador al club visitante por 3-0.

No había ambulancia: Se suspendió el partido entre el Vial y O'Higgins fem

Segunda fecha del Campeonato Femenino de Primera División y el partido entre Fernández Vial y O'Higgins se tuvo que suspender por falta de ambulancia. A diferencia de lo que pasó el año pasado en que no hubo ambulancia en el clásico entre la U y Colo Colo, esta falta no estaba dentro de las bases, pero este año la situación cambió.

En el artículo 49 se estableció que es obligación del club local disponer en cada partido de una ambulancia, una camilla y al menos dos camilleros mayores de edad. Además, si la ambulancia no está presente en el recinto que se dispute el encuentro, el partido no puede iniciar. Si pasados 15 minutos no llega, el duelo se da por suspendido y el club visitante lo gana por 3-0.

Daniel Parra, el árbitro del encuentro, comentó que "nosotros realizamos todo el procedimiento para iniciar el partido a la hora que correspondía y nos dimos cuenta que no existía ambulancia en el estadio. Por esa razón se esperó, se le informó al equipo local que no se daba inicio por esa razón y después de los 15 minutos, debiésemos suspender el partido".

"Se le informó a las capitanas y a los técnicos de la determinación que fue tomada a raíz de las bases del campeonato y a nuestra jefatura que hicieron las averiguaciones y respaldaron la decisión", añadió el juez del partido. Hasta ahora no se ha oficializado por parte de la Anfp el resultado final del encuentro, sin embargo, al final de la jornada sabitana debería quedar en los resultado que O'Higgins lo ganó por 3-0.

Hasta el cierre de este nota, el club local comentó que estaban recopilando antecedentes para saber la razón de la falta de ambulancia en el recinto de Hualqui, y la Anfp tampoco emitió ningún comentario para confirmar lo que dicen las bases o señalar cuáles son los pasos a seguir de forma oficial.