Universidad de Chile cosecha tres derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional 2022. La última caída de los azules fue en el Superclásico 192 del fútbol chileno: Colo Colo venció por 3-1 a la escuadra dirigida por el uruguayo Diego López, quien ahora afina detalles para un nuevo desafío en el torneo local. Por la 21° jornada, visitará a la Unión Española el domingo 7 de julio desde las 15:45 horas.

Aquel duelo entre hispanos y la U será en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, recinto que albergará ese partido, que en la primera rueda se jugó en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El gerente general del cuadro de la colonia española, Luis Baquedano, conversó con Redgol y contó parte de las peripecias que vivieron para concretar la realización del encuentro.

"No tenemos ninguna posibilidad de vetar. No podemos no aceptar, está en las bases del campeonato. Al no haber estadio por razones de fuerza mayor, el directorio de la ANFP tiene la facultad de designar un recinto deportivo", explicó el dirigente en un diálogo con Paulo Flores para reconocer el riesgo que tuvieron de perder el duelo por secretaría.

Pero no se quedó sólo con eso. "Me consta que la ANFP hizo todos los esfuerzos por tener un estadio cerca de Santiago y ninguno quiere recibirnos porque jugamos contra la Universidad de Chile. Es lamentable, tengo que decirlo porque es la razón que esgrimieron todos los clubes", explicó Baquedano en alusión a la gran dificultad para definir un reducto.

Los 10 estadios que le dijeron "no" a la Universidad de Chile

La Unión Española será local ante la Universidad de Chile en la Región de Coquimbo. Y fue el mismo Luis Baquedano, uno de los dirigentes importantes que tiene la escuadra roja, quien detalló el sinfín de inconvenientes para encontrar una cancha disponible.

"Y los que pueden, tienen sus propios compromisos. Ejemplo: La Calera, que tiene cancha sintética y no nos gusta, pero no puede. La Cisterna no puede subarrendar. La Pintana no acepta que vaya la U ni siquiera sin público porque puede haber líos en los sectores colocolinos", expresó el otrora presidente de Colo Colo para dejar claro que el Nicolás Chahuán Nazar, el Municipal cisternino y el pintanino quedaron descartados. Serían tres menos para la lista. Y cuatro, si se considera que el Santa Laura está en reparaciones después de albergar un partido de rugby de Los Cóndores ante Estadows Unidos.

El conteo, por cierto, no se detuvo ahí. "San Carlos de Apoquindo tiene una serie de inconvenientes y creo que hace ruido que la gente de la U vaya, los vecinos pueden poner problemas. Nos conseguimos Rancagua hasta que nos dijeron que veníamos con la U. Y así seguimos. Talca, no. La otra vez que vinieron se agarraron entre ellos, rompieron esto y lo otro", manifestó Baquedano para ratificar que el estadio de la UC, El Teniente y el Fiscal talquino tampoco aceptaron llevar a cabo el cotejo. Valparaíso, Quillota y Viña del Mar tampoco estuvieron disponibles para este enfrentamiento.

"Al final llegamos a Coquimbo. Según la jefa de Estadio Seguro, allá pueden ir sin público de la Universidad de Chile. Vamos sacando plata del bolsillo, hay que ir en avión, pagar un camión para que lleve la publicidad estática, llevar gente nuestra, la concentración allá, gastaremos 22 millones de pesos", expresó quien es el gerente general del club desde hace casi cuatro años, quien por cierto considera muy injusto que no haya público local y pretende al menos lograr un aforo de 1.500 personas para garantizar que los abonados al día de la Unión Española puedan ir si así lo estiman.