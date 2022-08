Rancagua le bajó el pulgar a la visita de Universidad de Chile a la capital de la Región de O'Higgins, aún cuando Union Española sólo vendería entradas para los fanáticos hispanos. San Carlos de Apoquindo es opción, pero no hay voluntad. El choque del próximo domingo está en serio riesgo de realizarse.

La teleserie de todas las semanas. La negativa de las autoridades municipales y regionales para recibir en sus estadios a Universidad de Chile y la falta de recintos ad hoc en Santiago tienen pendiendo de un hilo la visita de los Azules a Unión Española, duelo marcado para las 15:45 horas de este domingo, por la vigesimoprimera fecha del Campeonato Nacional.

El Estadio Nacional, se sabe, se encuentra ultimando los preparativos para los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 y recién estará disponible en dos semanas más. La cancha del estadio Santa Laura-U. SEK quedó para la miseria después de las eliminatorias para el Mundial de Rugby, y los hispanos buscaron otras opciones.

Esta mañana parecía zanjada la opción de que El Teniente de Rancagua acogiera el choque dominical, ya que Unión se comprometía a vender entradas solamente para hinchas hispanos. Sin embargo, la promesa no fue suficiente para las autoridades locals, que cerraron las puertas específicamente a la U, por una serie de antecedentes de violencia en el pasado.

De esta manera, el conjunto de la Furia Roja volvió a barajar sus cartas y sólo quedaba una opción. Que Universidad Católica facilitara la cancha de San Carlos de Apoquindo para salir de la emergencia. Pero las diferencias entre ambas instituciones -que prohibieron el ingreso de los hinchas visitantes en sus respectivos duelos como local- hizo inviable el acercamiento.

Por esta razón, en Unión siguen haciendo gestiones e incluso contactando a la ANFP para que funcione de puente para habilitar algún estadio, so pena de sufrir una pérdida de puntos por infracción a las bases. En Quilín ya intervinieron dos veces en favor de la U: en el choque dela primera rueda ante los hispanos y en el último Superclásico ante Colo Colo.

Sin embargo, si los esfuerzos no llegan a puerto la cosa se pondrá más que oscura. El artículo 23° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División establece que "en el evento de que no se pudiere disputar un partido en la fecha y hora programada, por no estar a disposición el estadio designado al efecto, salvo fuerza mayor debidamente calificada por el Tribunal Autónomo de Disciplina, el club que debía actuar como local será sancionado con la pérdida del partido, otorgándose los puntos al equipo rival, el que se entenderá como triunfador, por un marcador de 3x0".

¿Otra opción? Que la ANFP designe un estadio para la localía in extremis, pero las relaciones entre Quilín y Santa Laura están igualmente cortadas. En la asociación aseguran a Redgol que esta medida debe ser íntegramente financiada por el local.

Cabe consignar que se trata de una medida extrema que antes debe ser visada por la justicia deportiva y sometida a las distintas instancias de apelación, pero en Unión Española cunde la inquietud ante una resolución que así como histórica, puede echar por tierra los sueños de reinsertarse en la disputa del título.

¿Y la U? Todo lo contrario. El triunfo por secretaría le vendría como anillo al dedo al conjunto que dirige Luis Diego López, que hoy se encuentra sólo tres puntos por sobre la zona de descenso directo y cuenta con un calendario muy complejo que sortear en las próximas semanas.