F1

Horarios del GP de Azerbaiyán 2025 en Chile: cómo ver la clasificación y la carrera de la F1

Bajada de título: McLaren domina la temporada, Ferrari y Mercedes buscan recortar distancias, y Bakú se prepara para otro Gran Premio.

Por Javiera López Godoy

GP de Azerbaiyán
© Getty ImagesGP de Azerbaiyán

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llega a Azerbaiyán con McLaren comandando la tabla de pilotos y constructores. 

La dupla de Oscar Piastri y Lando Norris acumula 617 puntos, casi el doble de Ferrari, que ocupa el segundo puesto con 280 unidades, seguido por Mercedes con 260. 

Este Gran Premio de Azerbaiyán, en la ciudad de Bakú, representa una oportunidad perfecta para que el resto de las escuderías recorten la diferencia frente a McLaren.

Horarios del GP de Azerbaiyán 2025 en Chile

Si quieres seguir cada práctica, clasificación y la carrera en vivo, aquí están los horarios:

  • Viernes 19 de septiembre
    • Práctica 1: 05:30 horas
    • Práctica 2: 09:00 horas
  • Sábado 20 de septiembre
    • Práctica 3: 05:30 horas
    • Clasificación: 09:00 horas
  • Domingo 21 de septiembre
    • Carrera: 08:00 horas

¿Dónde ver el GP de Azerbaiyán en vivo?

El GP de Azerbaiyán se transmitirá en vivo por ESPN y también estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

