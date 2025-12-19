Patricio Rubio es uno de los tantos jugadores que en este mercado de fichajes busca nuevo club. El sempiterno goleador dejó Ñublense en la reciente temporada de la Liga de Primera y finalizó su ciclo tras tres temporadas en el cuadro de Chillán.

“Mi meta era retirarme de acá con ustedes… Pero esto es algo que se escapa de mis manos, me voy con mucha tristeza, con una pena tremenda”, lamentó el goleador de 36 años y que lamentablemente no pudo renovar su vínculo con los diablos rojos.

Así las cosas el delantero que acumula 201 goles oficiales ahora busca nuevo club para estirar su carrera varios años más. Es que el nacido en Colo Colo ha demostrado que sigue más vigente que nunca y por lo mismo quiere una nueva revancha en el balompié nacional.

Los clubes que siguen a Patricio Rubio

De momento Patricio Rubio disfruta de sus vacaciones a la espera de una oferta importante para iniciar un nuevo proceso. En total ha defendido 16 camisetas y en 2026 anhela sumar un nuevo desafío.

Los rumores indican que tendría opciones tanto en la Liga de Primera como en Primera B. Los últimos sondeos indican que Everton y Cobreloa estarían en busca de los goles del delantero. En los ruleteros ya tuvo un importante paso y sería ideal para volver a meter al club en torneos internacionales y olvidar la campaña 2025 que casi los deja en el descenso.

Mientras que en Cobreloa quieren armar un equipazo de jerarquía para sí o sí salir de la Primera B. Por lo que se haría un esfuerzo por uno de los delanteros más letales. De está forma se esperan novedades en los próximos días.

