Este zaguero central brasileño, quien sonó fuertemente en el Cacique para la campaña 2021, recibió un adiós con palabras de buena crianza en el Amazonas FC, pero también con un compendio de fallos garrafales que perjudicaron al equipo.

Corría marzo de 2021 cuando este zaguero central brasileño sonó fuertemente como refuerzo de Colo Colo. La temporada todavía no comenzaba, pues el coronavirus provocó un retraso en el calendario y recién a mediados de febrero había concluido la campaña 2020.

Mientras en el Cacique todavía saboreaban la angustiante victoria ante Universidad de Concepción con ese recordado gol de Pablo Solari que evitó el descenso a la Primera B, apareció la opción de fichar a Léo Coelho. Por aquel entonces, militaba en Fénix de Uruguay.

Finalmente, Coelho llegó a Atlético San Luis de México, pero pronto volvió al fútbol charrúa: primero, pasó por Nacional de Montevideo. Pero hizo la gran Matías Zaldivia y luego de eso, se unió a Peñarol. Aunque desde agosto del año pasado estaba en el Amazonas FC de Brasil.

Léo Coelho llegó a ser capitán del Amazonas FC. (Instagram).

Pero esa aventura llegó a su final abruptamente. Y de una manera muy poco habitual, más allá de que el club emitió un comunicado con las típicas palabras de buena crianza que se usan para darle el adiós a un futbolista. “El club informa que Léo Coelho no será más parte del plantel para lo que sigue de la temporada”, introdujo la institución a través de su Instagram.

“Le agradecemos al jugador por su profesionalismo, dedicación y entrega dentro y fuera de la cancha durante su paso por el aurinegro y le desea éxito en sus próximos desafíos”, agegó el Amazonas FC. Por ahora, todo normal. Pero acompañaron esa declaración pública con cuatro videos de errores garrafales.

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Léo Coelho: de sonar para ser refuerzo de Colo Colo a ser despedido con un video viral

Por supuesto que rápidamente este brasileño que pudo ser refuerzo de Colo Colo y ese video que publicó el Amazonas FC se viralizaron. No es usual darle el adiós a un zaguero con un compendio de errores groseros de todo tipo. Desde pelotas aéreas que no cabeceó o dejó pasar hasta pases derechamente al rival.

Todos, por cierto, terminaron en gol o penal a favor de los rivales del Amazonas FC, que ha disputado 14 partidos en la Serie C, tercera categoría del Brasileirao. Y marcha en el 14° lugar con 17 puntos. Aunque a sólo ocho unidades del líder, el Inter de Limeira.

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En el plantel del Amazonas FC figura otro jugador que pudo llegar al fútbol chileno, aunque es un delantero uruguayo: Nicolás Schiappacasse, quien figuró en el radar del Grupo Pachuca a mediados de 2023, evidentemente para cederlo a Everton de Viña del Mar. Pero al igual que la posible venida de Coelho a Colo Colo, eso quedó en nada.