El caso de racismo que afectó a Vinícius Júnior sigue dando vueltas en España. El delantero brasileño recibió gravísimos ataques por su color de piel durante el encuentro entre el Valencia y el Real Madrid por la fecha antepasada, con hinchas tratándolo de “mono” a su arribo al estadio y con insultos durante el partido.

José Luis Mendilibar, DT del Sevilla, próximo rival del cuadro Merengue en la última fecha de LaLiga 2022-23, evitó referirse a este tema y pidió en conferencia de prensa, derechamente, solo hablar de fútbol en estas horas previas al partido.

Todo comenzó con la pregunta de un periodista presente entre los medios, quien le consultó a Mendilibar que “¿con los últimos episodios de Vinicius, crees que es una buena oportunidad para la afición del Sevilla de mandar un mensaje en contra del racismo?”.

“Estamos en contra de todo lo malo que pueda pasar, pero esto ahora está siendo una moda. Punto”, afirmó tajantemente el entrenador en rueda de prensa previa al partido.

Ahí, Mendilibar afirmó que “yo nunca he estado a favor de nada de esto, por eso digo, vamos a hablar de fútbol, ya hemos hablado suficiente del tema y no ayudamos en nada. Con todas esas preguntas y con lo que te estoy contestando, no ayudamos en nada”.

Para cerrar, el DT le mandó un claro mensaje al periodista responsable de la pregunta, afirmando que “sé para qué vienes, porque eres nuevo en esto, pero es lo que hay”.

Sevilla y Real Madrid se verán las caras mañana sábado 27 de mayo a las 13:00 (hora de Chile) en el Sánchez-Pizjuán, en un encuentro en el que Vinícius Júnior no estará presente al tener problemas en su rodilla.