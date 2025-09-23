Este miércoles Manuel Pellegrini vuelve a la acción europea con la primera jornada de la UEFA Europa League. El Real Betis del ‘Ingeniero’ recibirá en el Estadio La Cartuja de Sevilla al histórico elenco inglés del Nottingham Forest.

Partidazo que marca el inicio de los béticos en este certamen europeo y que además los verá enfrentando a otros siete grandes clubes del “Viejo Continente” en la Fase Liga, como el Feyenoord de Países Bajos, el Dinamo Zagreb de Croacia y Olympique de Lyon de Francia, entre otros. Conoce todos los detalles de este partido de Europa League en la siguiente nota de RedGol.

+ Disfruta increíbles promociones de Disney+ en todos sus planes suscribiéndote hasta el 27 de septiembre: plan estándar con anuncios a $2.990, plan estándar a $4.900 y plan premium a $6.900 por cuatro meses.

Probables XI del Real Betis y Nottingham Forest:

Real Betis: Pau López, Héctor Bellerin, Natan, Rodríguez, Junior Firpo; Amrabat, Pablo Fornals; Antony, Lo Celso, Abde Ezzalzouli; Cucho Hernández

Pau López, Héctor Bellerin, Natan, Rodríguez, Junior Firpo; Amrabat, Pablo Fornals; Antony, Lo Celso, Abde Ezzalzouli; Cucho Hernández Nottingham Forest: Matz Sels; Oleksandr Zinchenko, Morato, Nikola Milenković y Nicolò Savona; Elliot Anderson y Douglas Luiz; Callum Hudson-Odoi, James McAtee y Dilane Bakwa; Chris Wood (Igor Jesus)

ver también Crack argentino reza por la renovación de Pellegrini en el Betis: “Su camino es algo único”

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Betis vs. Nottingham Forest?

El Betis de Manuel Pellegrini enfrenta al Nottingham Forest este miércoles 24 de septiembre a partir de las 16:00 horas de Chile en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING al Betis por Europa League?

El encuentro entre el Real Betis y el Nottingham Forest FC tiene transmisión confirmada para Chile y LATAM. Este partidazo podrás verlo completamente en vivo por la señal de TV de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

Publicidad

Publicidad

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

Adicionalmente, podrás verlo de forma ONLINE a través de la plataforma DISNEY+, ya sea que cuentes con planes Premium o Estándar.

Tabla de posiciones Fase Liga de la UEFA Europa League:

Publicidad