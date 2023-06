Finaliza la temporada en el fútbol europeo y poco a poco comienzan a verse algunas luces de lo que será la siguiente campaña. PSG se adelantó al término del último duelo de la Ligue 1 y anunció que Sergio Ramos no seguirá en el club.

El defensor español de 37 años arribó a la capital de Francia en el 2021, luego de no renovar con Real Madrid. En su primera temporada se vio afectado por problemas físicos, los cuales no le dejaron competir con normalidad, pero en la segunda sí logró mayor regularidad en el equipo que terminó conquistando nuevamente la Ligue 1.

Messi y Neymar podrían seguirlo

“Ha sido maravilloso vestir la camiseta Rouge et Bleu estos dos últimos años (…) He vivido una experiencia inolvidable en París, y me gustaría daros las gracias a todos por el apoyo y el cariño. ¡Allez Paris!”, señaló Ramos en el comunicado del PSG donde anunciaron el fin de la relación laboral.

“El liderazgo, el espíritu de equipo y el profesionalismo de Sergio, combinados con su experiencia al más alto nivel, lo convierten en una verdadera leyenda del fútbol, y fue un honor tenerlo en París. Todos en el club le deseamos lo mejor”, expresó Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain.

La salida de Ramos se da en medio de una reestructuración que vivirá el equipo de cara a la siguiente temporada. El sueño de PSG es ganar la UEFA Champions League y pese a los millones invertidos, no han podido conseguirla. El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 disputó 57 partidos en Francia y anotó 5 goles.

Otro que haría sus maletas es Lionel Messi. Si bien no ha sido oficializada su salida, todo apunta a que el duelo ante Clermont en la 38° fecha de la Ligue 1, sería el último con la camiseta de los parisinos. Barcelona, Inter de Miami o el fútbol de Arabia Saudita asoman como los posibles destinos del argentino. Neymar también se marcharía.