La teleserie del verano en Europa es lo que pasará con Kylian Mbappé. El francés tiene a París y Madrid en vilo producto de la posibilidad de dejar el PSG y llegar al Real Madrid. Los merengues sueñan con romper el mercado con el delantero, pero los parisinos se resisten a dejarlo ir.

Eso, al parecer, hasta ahora. Y es que, de acuerdo a lo reportado por el medio francés PSG Community, partidario del club, ambas instituciones habrían alcanzado un acuerdo por 250 millones de euros, donde van incluidos unos 50 por bonificación.

Todo, tras un acuerdo entre la familia real qatarí, dueños del club, con el propio Florentino Pérez, que ha tenido como su principal obsesión en el francés, desde que este despuntó en el Mundial de Rusia 2018, cuando fue el Golden Boy del torneo y candidato a ser el mejor jugador del torneo.

Se ha llegado a un acuerdo entre el PSG y el Real Madrid respecto a la venta de Kylian Mbappé este verano. El Emir y Florentino Pérez han multiplicado los intercambios en las últimas horas. El dueño del PSG ha aceptado la idea de vender su estrella a su homólogo del Madrid, pero no a cualquier precio”, explica la noticia.

Se trata de una movida desesperada por parte del PSG, que tienen claro que si no se cierra el fichaje en este mercado de pases, el jugador podría partir libre el próximo año, en lo que sería un escándalo, por tratarse de un jugador carísimo en el mercado.

Eso sí, todavía no pasa que los grandes medios de esos países repliquen la historia. Lo único claro es que, de darse, sería un tremendo vuelco en la historia considerando que hace solo unos cuantos días el francés había asegurado que seguiría siendo parte del PSG.

“Solo he resuelto jugar en el PSG el año que viene, eso dije. Son muchas cosas las que pasan en un año, más en un club como el PSG. Ya he dicho que me quedaré. Lo he dicho antes de que todo esto pasara”, había sentenciado.