Pep Guardiola tira la toalla: "No iremos por Mbappé, todos saben dónde quiere ir"

Josep Guardiola disfruta de las merecidas vacaciones en medio de celebraciones por haber ganado la primera Champions League del Manchester City. Los ingleses consiguieron el triplete al levantar La Orejona, la Premier League y FA Cup.

En medio de una actividad de golf, Pep Guardiola descartó totalmente alguna opción de sumar al astro del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.

“No iremos por Mbappé, ustedes ya saben a dónde quiere ir él”, dijo Guardiola sobre el jugador que aparece en la órbita del Real Madrid.

Con contrato hasta fines de junio de 2025, Guardiola también lamentó no poder sumar a Lionel Messi, quien se convirtió en flamante refuerzo del Inter Miami de la MLS: “estoy fuera, vosotros conocéis la realidad mejor. Si él lo ha decidido así, seguro que le irá bien. Desconozco los entresijos”.

Respecto a la Champions conseguida recientemente, Pep manifestó que “para un club que nunca la había logrado, la primera era la más difícil. Lo llevo bien. Ya hace una semana. Ha ido muy bien. Ahora a pensar en lo próximo. El deporte siempre es lo siguiente que viene, siempre”.

Por último, el DT ibérico del City aclaró que no vio la final de la UEFA Nations League ganada por España a Croacia: “vi el Barça de baloncesto y luego cené. No lo vi. Pero sé del resultado. Felicitar a la selección por ganar un torneo es siempre muy difícil. No se acordaron de Luis Enrique, que les llevó a la final. Eché de menos algún comentario sobre Luis Enrique. Ganar es muy importante. Felicidades al seleccionador y a todos los jugadores. Muchas, muchas felicidades”.