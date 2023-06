Tras una temporada regular en los estándares del Real Madrid, el club merengue busca hacer cambios sustanciales y completar una plantilla que arrase con toda Europa. Al decir esto es inevitable no pensar en el hombre que los guío hacia tres Champions League consecutivas y que es quizás el más grande referente de los madridistas: Zinedine Zidane.

En conversación con medios españoles, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confesó que el francés puede llegar a tener un papel fundamental en el nuevo camino del gigante blanco, y que ya lo tiene considerado en el organigrama del club.

Por lo tanto, el ex futbolista no volvería como entrenador, sino para ocupar una alta función directiva que apoye desde fuera al equipo. Algo difícil de lograr, ya que el mismo Zidane admitió que se siente listo para regresar al banquillo y no se apura en la búsqueda de un conjunto que tenga lo necesario para estar bajo su dirección.

La influencia de Zidane en el Real Madrid

Un motivo extra en las ambiciones de Florentino tiene que ver con la estrella del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé, que sigue escurriéndose de los brazos del equipo español. El delantero de la selección francesa es un idólatra de Zizou y de lograr traerlo de vuelta podría llegar a tener mucho peso en la decisión de mudarse a Madrid.

Este retorno sería un movimiento clave en la nueva composición de Real Madrid, que ya apunta alto. En lo que va de mercado, el cuadro de Ancelotti ha incorporado a la joven promesa Jude Bellingham por un precio que ronda los 100 millones de euros, y además trajo de vuelta a los canteranos con grandes temporadas fuera: Brahim Díaz y Fran García.

ZZ lleva dos años fuera del mundo futbolístico, por lo que no es extraño pensar que su regreso suceda en el club que es como su casa, y en la ciudad en la que aún reside. Sin embargo, tocará esperar a ver que dice el nacido en Marsella sobre lo que espera para su carrera.