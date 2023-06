Pero no en Francia, Zinedine Zidane a pasos de volver a dirigir

Luego de una exitosa campaña dirigiendo a Real Madrid, Zinedine Zidane se tomó un largo descanso del fútbol profesional. El ganador de tres Champions League lleva alrededor de dos años sin sentarse en el banquillo, pero este periodo podría tener fin, según sus nuevas declaraciones.

En conversación con la revista española GQ, Zidane dio luces de una posible vuelta al fútbol, asegurando que se siente renovado y que el tiempo de descanso siempre es necesario en la profesión de director técnico.

“De vez en cuando, ya lo he hecho dos veces, necesito tomar un descanso. El entrenador está a cargo de 23 chicos y nunca se detiene. Ahora, simplemente, disfruto de la vida. Todo esto sólo es posible si das un paso atrás. Mi vida siempre va a gran velocidad, pero ahora me siento renovado”, confirmó el ex mediocampista.

Zinedine Zidane siguió remarcando las complicaciones que tiene hacerse cargo de un equipo de fútbol, un trabajo que repercute mucho en el ámbito personal.

“Ser jugador y entrenador son dos profesiones que no tienen nada que ver. Cuando sales de una temporada en el banquillo, estás más cansado que un futbolista. Te vienen de todos lados porque eres el responsable de tomar las decisiones. Realmente absorbe tu energía”, continuó.

Sin embargo, el técnico francés dejó claro que no hará su vuelta al fútbol dirigiendo a su Selección, como tanto apuntaban los rumores.

“He dicho muchas veces que cuando has estado en la selección francesa como jugador, luego te conviertes en entrenador, es lógico pensar en ello. Pero no es el momento”, sentenció.

Con estas declaraciones, se rompe la ilusión de los hinchas galos, que llevan pidiendo por años a Zizou en la Selección Francesa. El entrenador con siete años de trayectoria todavía no considera su paso a la dirección internacional.