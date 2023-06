Este sábado, Pep Guardiola terminó de entrar en la historia grande del Manchester City. Consiguió la primera Champions League de la historia para los ciudadanos y además alcanzaron el triplete en la temporada, sumando la FA Cup y la Premier League.

Con ello alcanza además los 14 títulos con el equipo de Manchester, 13 de los cuales habían sido a nivel nacional. Faltaba algo en el extranjero, pero terminó de saldarlo tras el sufrido triunfo ante el Inter en la gran final. Con ello, van varios días de celebraciones en el lado celeste de la ciudad inglesa.

Pero como no todo puede ser alegría para siempre, el festejo ahora dio paso a la preocupación por parte de los hinchas del club. Y es que, de acuerdo a The Guardian, Pep Guardiola le puso fecha a su fin de ciclo en el Manchester City y no es tan lejano como se podría pensar.

De acuerdo al periódico inglés “Pep Guardiola tiene la firme intención de dejar el Manchester City en dos años cuando expire su contrato”. Es decir, al catalán le quedan dos años en el club y luego buscaría otro destino, tras nueve años dirigiendo en Inglaterra.

Según la misma fuente, el DT llegó a Inglaterra con la intención de irse algún día a dirigir a Italia, dándose el lujo de dirigir las cuatro ligas más importantes de Europa. Sin embargo, señalan que con el tiempo también se ha abierto a la posibilidad de dirigir en una selección nacional.

Guardiola, sin mente para la próxima temporada con el City

“Por el momento, no tengo la suficiente energía para pensar en la próxima temporada. Ganar esta competición y conseguir el triplete es tan difícil que la manera hoy no importaba. Lo que importaba era ganarla”, señaló un eufórico Pep tras finalizar la final contra el Inter.

“El mérito de este equipo es por todos los trofeos que hemos ganado. Hoy hemos enfrentado a un gran equipo. A nivel físico la batalla contra el Inter ha sido grande y hemos tenido la suerte que no tuvimos en el pasado”, cerró.