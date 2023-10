Neymar se divorcia de la hinchada brasileña luego de ser agredido: "No he venido de vacaciones"

Un tenso episodio se vivió en el empate entre Brasil y Venezuela por las Eliminatorias para el Mundial 2026. Y es que, tras concretarse el empate llanero, que dejó muy molesta a la hinchada brasileña, el público que asistió a Cuiabá no encontró nada mejor que lanzarle comida a Neymar.

Un gesto que generó las críticas de todo el mundo y que ahora encontró la respuesta del propio Neymar, quien repudió lo hecho por el público y respondió también a las críticas por su opaco rendimiento, el cual no ha mejorado desde que decidió partir rumbo al fútbol saudí.

“Yo no vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a pasear, vine a hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol y defender a mi país”, señaló a los medios brasileños durante este viernes.

“Obviamente estábamos en el campo dando lo mejor de nosotros, y muchas veces el resultado no llega, no es lo que el aficionado espera”, agregó el goleador histórico de la selección brasileña.

“Ni siquiera vi lo que era, pero cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el fútbol, para el ser humano“, agregó tajante.

“Una persona que hace este tipo de cosas no es una persona educada, no podrá educar a un niño de la mejor manera posible. Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo él, no yo“, respondió molesto.

Vale recordar que la campaña de Brasil no es ni mucho menos mala. Marchan segundos, con siete puntos y pese a no sumar de a tres con Venezuela, todo indica que clasificarán con comodidad al Mundial. Sin embargo, los ecos del Mundial pasado siguen sonando en ese país y por eso la paciencia está lejos de ser optima.

Una situación que incluso tuvo a Neymar pensando en retirarse de la selección brasileña. Una situación que hubiese marcado el fin de la carrera de Ney al más alto nivel, considerando que ahora milita en el fútbol de Arabia Saudita, dejando Europa tras más de una década.

Ahora Brasil tendrá la chance de recomponerse jugando ante Uruguay en el Centenario de Montevideo. Con el equipo charrúa de Bielsa, el Scratch buscará enmendar el rumbo de un equipo que pese a sacar los resultados, no logra entusiasmar a su hinchada.

¿Cuántos goles tiene Neymar por la selección brasileña?

Neymar suma 79 goles por la selección brasileña, en 127 partidos jugados. Además, suma 59 asistencias. Superó a Pelé que hizo 77 tantos y también a otros dos históricos, como Ronaldo y Romario que se matricularon con 62 goles cada uno.

¿Cuántos años tiene Neymar?

Neymar tiene 31 años. Nació el 5 de febrero de 1992. Jugó en el Santos, luego en el Barcelona, para luego fichar por el París Saint Germain y ahora milita en el Al Hilal. Una carrera brillante, de un jugador histórico para el fútbol brasileño, pese a que todavía no puede ganar una Copa América o un Mundial con su selección.

