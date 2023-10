Los hinchas de Brasil se lanzaron contra Neymar tras el sorpresivo empate que Venezuela rescató ante la Verdeamarela en la fecha 3 de las Eliminatorias al Mundial 2026. La Vinotinto igualó a cinco minutos del final y amargó a todos los asistentes del Arena Pantanal, quienes se desquitaron con su principal estrella.

Gabriel Magalhaes anotó la ventaja para Brasil, pero Eduard Bello sacó una chilena a los 85′ que decretó el empate para Venezuela. El plantel brasileño se retiró al camarín con caras de gran amargura y fue ahí que a Neymar le llegó un paquete de cabritas en la cabeza.

El delantero del Al Hilal, capitán de la Verdeamarela y quien jugó los 90′ del empate, levantó la mirada y se enfrentó a su agresor. Marquinhos, su excompañero en el PSG, y su entrenador, Fernando Diniz, lo intentaron calmar para que se dirigiera a los camarines.

Luego, en conferencia de prensa, tuvo que abordar el hecho. “Es muy triste. No vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a pasear, vine a hacer lo que más amo, que es jugar al fútbol y defender a mi país. Estamos dando lo mejor, muchas veces el resultado no llega y no es lo que los fanáticos esperan”, dijo.

“Ni siquiera vi lo que era, sólo lo vi cuando me golpeó. Me puse muy nervioso. Condeno ese tipo de actitud, no hay que hacerlo, es muy malo para el fútbol, para el ser humano. Un tipo que hace esas cosas no es un tipo educado, no podrá educar a su hijo de la mejor manera posible. Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo”, disparó después.

Brasil perdió el liderato

El empate de Venezuela y Brasil no sólo sorprendió por la historia. La Vinotinto empató por primera vez como visitante ante la selección brasileña, siendo la segunda vez en la historia de las Eliminatorias que logran rescatar un punto ante la Verdeamarela. Pero, además, le robaron la chance de seguir punteros.

Brasil y Argentina compartían el liderato de las Eliminatorias luego de las dos primeras fechas, ambos con dos triunfos. Pero mientras la Albiceleste superó a Paraguay en la tercera jornada y alcanzó puntaje perfecto, la Verdeamarela no pudo hacer lo mismo. Quedó con siete puntos en la segunda posición.

“No creo que hayamos jugado mal. Intentamos, buscamos, creamos oportunidades, conseguimos alguna. El arquero de ellos estuvo muy bien. Lamentablemente, ellos encontraron una pelota y el empate. Esos detalles y errores tenemos que reducir para no ser sorprendidos una vez más”, dijo Ney.

¿Qué le pasó a Neymar?

Luego del empate con Venezuela, los hinchas de Brasil se lanzaron contra Neymar. El delantero del Al Hilal recibió un paquete de cabritas en el resto cuando se retiraba del campo de juego en la fecha 3 de las Eliminatorias.

