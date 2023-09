Brasil cerró la primera fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas con paso perfecto. La verdeamarela goleó a Bolivia por 5-1 en la primera jornada y ahora derrotó a Perú por un estrecho 1-0 en Lima; así, se pusieron líderes de la tabla de posiciones rumbo al Mundial 2026.

Pese a la victoria con gol de Marquinhos a los 90′, uno que no lo pasó bien este martes fue Richarlison. Primeramente le anularon un tanto a los 29′, y cuando salió de cambio a los 64′ sus imágenes llorando desconsolado en la banca de suplentes dieron la vuelta al mundo.

El jugador aseguró a O Globo que su llanto fue por problemas extradeportivos. Por esa razón, el delantero del Tottenham de Inglaterra confirmó que una vez que regrese a Londres pedirá ayuda psicológica. Karmático, si se recuerdan todas las veces que se burló de los reveses de La Roja.

Richarlison rompió con su agente antes de las Eliminatorias. “Ese momento triste ni siquiera fue porque jugué mal. En mi opinión no jugué mal en Belém. Fue más bien un arrebato por las cosas que estaban pasando afuera del campo, que no estaban en mi control, no por mi parte, sino por parte de personas cercanas a mí”, señaló.

“Voy a volver y buscar ayuda psicológica, de un psicólogo, para trabajar en mi mente. Eso es todo, volveré más fuerte. Creo que estaré en la próxima convocatoria. Trabajaré para eso. Se trata de buscar una buena racha en el Tottenham y esta semana me voy a sentar a hablar con ellos, coger ritmo de partido y llegar bien aquí”, agregó el delantero.

Richarlison sentenció que “pasé un tiempo turbulento fuera del campo durante estos últimos cinco meses. Ahora las cosas se han estabilizado en casa y la gente que solo se interesa por mi dinero no está cerca”.

¿Cómo fueron las burlas de Richarlison a La Roja?

Luego de la eliminación de la Copa América 2021 a manos de Brasil, Richarlison comentó en una página de memes chilena que se burlaba de todas las formas en que él hizo tiempo. Además de escribir el resultado del partido, puso caritas llorando y “se busca rival en Sudamérica” con mayúsculas.

¿Cuál es el próximo rival de la Selección de Brasil?

En las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas, que se jugarán entre el martes 12 y jueves 17 de octubre, Brasil recibirá a Venezuela y visitará a Uruguay.