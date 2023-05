El Tottenham cayó por 4-3 en su visita al Liverpool en el Anfield Road el domingo pasado, ocasión en la que el brasileño Richarlison marcó uno de los goles.

Al anotar el tercero de los Spurs se sacó la camiseta y mostró un gran tatuaje en la espalda en el que aparecía Ronaldo Nazario y Neymar, además de él mismo.

No pasó para nada inadvertido. El ex defensa y ahora comentarista, Micah Richards, dijo en The Monday Night Club de BBC 5 Live : "Es un poco ridículo, ¿no?"

Luego, explicó: "Me refiero a R9 (Ronaldo), una leyenda del juego. Neymar lo ha hecho muy bien, pero ¿por qué lo tatuarías?".

"Neymar es un jugador excepcional, pero es raro, sigue jugando. Quiero decir, si fuera como la gente que se ha retirado, lo entendería, pero Neymar es su compañero de equipo", añadió.

No se detuvo ahí: "Es como si me hiciera un tatuaje de Daniel Sturridge. Quiero decir que me gusta, lo amo, es un jugador de calidad, pero no me voy a hacer un tatuaje de él".

Anteriormente, en declaraciones a GQ Sports, Richarlison había explicado: "Ronaldo era mi héroe cuando empecé en el fútbol".

“Neymar es de mi generación, pero unos años por delante de mí. Quería jugar como él y tener el mismo pelo. Y luego me agregué, porque también me inspiro", finalizó.