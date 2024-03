La selección brasileña dio a conocer este viernes la nómina para los amistosos de la fecha FIFA de marzo contra Inglaterra y España, en el primer listado de Dorival Júnior como nuevo entrenador de la Verdeamarela. Y Richarlison vuelve a sonreír tras un período difícil, alejado del Scratch.

El delantero del Tottenham regresa a su selección luego de no ser considerado por el ex DT, Fernando Diniz, en la última pasada de clasificatorias contra Colombia y Brasil.

Poco antes, el mismo jugador se vio llorando en la banca de Brasil al ser sustituido en los 70 minutos frente a Bolivia, junto a denuncias de indisciplina tras el empate de la Verdeamarela contra Venezuela.

Pero Richarlison está de vuelta en la selección brasileña y se viralizó el momento en que se enteró del llamado. En un video, aparece el jugador junto a su familia festejando al escuchar su nombre en el listado entregado por televisión.

Autocrítica y próximos desafíos

“Entiendo a Diniz, si yo fuera él tampoco me hubiera convocado. No estuve jugando bien, me he estado perdiendo”, dijo en su momento Richarlison agregando que “he mejorado en los últimos partidos, pero aún estoy lejos de vestir la camiseta de la selección.

Brasil se enfrentará a Inglaterra el sábado 23 de marzo en Wembley. Contra España, el duelo está pactado para el martes 26 en el Santiago Bernabéu del Real Madrid.

La nómina de Brasil

-Arqueros: Ederson (Manchester City), Rafael (Sao Paulo) y Bento (Athletico Paranaense).

-Defensas: Yan Couto (Girona), Danilo (Juventus), Ayrton Lucas (Flamengo), Wendel (Porto), Beraldo (PSG), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Murilo (Notthingham Forest).

-Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Andreas Pereira (Fulham), André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham United), Douglas Luiz (Aston Vila), João Gomes (Wolverhampton) y Pablo Maia (Sao Paulo).

-Delanteros: Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Júnior (Real Madrid), Endrick (Palmeiras), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Richarlison (Tottenham) y Savinho (Girona).

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.