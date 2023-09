La selección chilena no pudo marcar diferencias con Colombia y se estancó en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja igualó sin goles con los Cafetaleros y sumó su primer punto, aunque con sabor amargo.

El resto de resultados en esta jornada no fueron para nada favorables, lo que dejaba cuesta arriba para la tarea en el Monumental. Y pese a que el equipo de Eduardo Berizzo jugó mejor que el rival, no lo pudo evidenciar en el marcador, sellando un resultado que no deja conforme

Chile queda estancado en la tabla de posiciones de las eliminatorias

La selección chilena estaba obligada a ganar en su debut como local en las eliminatorias, pero no pudo conseguirlo. Con un amargo empate 0 a 0 con Colombia las cosas quedaron cuesta arriba de inmediato en la tabla de posiciones.

Ecuador consiguió sus primeros tres puntos al vencer a la Uruguay de Marcelo Bielsa. Eso ya era un aviso para lo que vendría después. Venezuela se hizo fuerte de local y derrotó a Paraguay, lo que le da tres puntos de oro en el arranque rumbo al Mundial de 2026.

Chile quedó en el fondo, sólo por encima de Ecuador y Bolivia, con apenas un punto. Arriba, Argentina es líder pero a la espera de lo que haga Brasil ante Perú, que cierran la segunda fecha de eliminatorias.

Colombia celebra una unidad dorada en el Monumental, ya que le permite sumar cuatro y ser escolta de los líderes. Detrás queda Uruguay y Venezuela, que se instala en puestos de clasificación desde ya.

¿Cuándo juega Chile la próxima fecha de eliminatorias?

La próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas será en octubre del 2023. Ahí Chile se medirá con Perú y Venezuela, donde disputará seis puntos claves rumbo al Mundial de 2026.

¿Cómo queda la tabla de posiciones de eliminatorias tras el partido de Chile y Colombia?

Así queda la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras el partido de Chile y Colombia: