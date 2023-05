Marcelo Bielsa ya es oficialmente el nuevo entrenador de la selección de Uruguay. El Loco se transformó en el técnico de la Celeste para el proceso de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 y este miércoles dio su primera conferencia de prensa.

En la ocasión, aprovechó de responder a los dichos de Martín Lasarte, quien en primera instancia criticó su arribo a los Charrúas. Y si bien Machete se retractó días después, el ex técnico de la selección chilena decidió terminar con la polémica.

La respuesta de Marcelo Bielsa a las críticas de Martín Lasarte

Cuando se conoció de la chance de Marcelo Bielsa en Uruguay, Martín Lasarte lanzó una particular frase. “Que venga un técnico extranjero a dirigir a la selección uruguaya. Esta era la chance para que un técnico uruguayo dirija a la selección”.

Y si bien luego Machete se retracto, asegurando que “lo que yo había opinado era que, dado que la Eliminatoria es más sencilla y es un período nuevo, me pareció una buena oportunidad para empezar un proceso con un técnico compatriota; eso no significa que otro técnico no pueda venir, al contrario”, hubo respuesta.

Marcelo Bielsa puso fin a la polémica y se lo tomó todo con calma. “Se puso mucho énfasis en Lasarte, pero para mí es un caballero. No creo que haya dicho nada imprudente”.

De hecho recordó el episodio de años atrás que había mencionado Machete. “Un día Lasarte dirigía a la Real Sociedad y no sé si yo tenía alguna posibilidad de sucederlo más adelante y fui a ver un partido a San Sebastián y después siempre me reproché esa conducta. Y él nunca me la reclamó”.

El Loco no se quedó ahí y recalcó que “siempre me pareció un tipo correctísimo. Lo que él dijo no merece ningún reproche ni lo que dijeron ninguno de los otros entrenadores uruguayos, me parece muy legítimo”.

Finalmente, dijo entender sus palabras. “Hay tantos uruguayos dirigiendo fuera de Uruguay que me parece que no hay nada puesto en tela de juicio. Son mezclas de sentimientos, de pertenencia hacia lo propio que me parece muy justificada”.