Más de la cuenta se ha demorado la confirmación de que Marcelo Bielsa se hará cargo de la Selección Uruguaya para el próximo proceso eliminatorio, rumbo al Mundial del 2026. Todo indica que está todo casi cerrado para que el rosarino se haga cargo de la Celeste, pero todavía no hay una versión oficial.

Pero incluso antes de su inminente llegada, Bielsa ya había encontrado detractores. Uno de ellos fue Martín Lasarte, quien se mostró contrario a su llegada y señaló que prefería que un uruguayo se hiciese cargo de la selección oriental.

Sin embargo, solo un par de semanas después de esa declaración, el propio Lasarte se dio una vuelta de carnero digna de Juegos Olímpicos al decir que la opción de Bielsa le agrada y que en Chile generó una revolución futbolística.

El DT de la Selección rumbo a Qatar 2022 señaló que "Bielsa lo que generó en Chile fue una revolución. En el fútbol muchas veces lo más importante es convencer y seducir; la manera en que Marcelo lo intentó llevar a cabo era la adecuada para el momento de Chile".

Eso sí, destacó que "es muy fino decir que tuvo la fortuna de acceder a una generación dorada, eso puede ser relativamente verdad, también es cierto que él toma un volante ofensivo y lo pone un poco más atrás para que la pelota salga más fluida, suele hacer ese tipo de cosas".

Además, alegó que en la anterior entrevista sacaron sus palabras de contexto y que nunca ha estado en contra de la llegada de Bielsa. "Con estas cosas de los videos cortos en redes sociales de repente te ves en una lista de los que le dicen no a Bielsa, pero qué vas a hacer. No puedes estar tapándolo".

"Bielsa es un entrenador prestigiosísimo con un bagaje importante, con una pauta de conducta de vida que se traslada al campo de juego. En eso, incluso me parece medio pariente de Oscar Tabárez", agregó.

Y por último, aclaró que "lo que yo había opinado era que, dado que la Eliminatoria es más sencilla y es un período nuevo, me pareció una buena oportunidad para empezar un proceso con un técnico compatriota; eso no significa que otro técnico no pueda venir, al contrario, nada que ver".