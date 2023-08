Juan Martín Lucero prácticamente no tuvo inactividad en el Fortaleza pese al castigo que se le había impuesto a raíz de la denuncia que Colo Colo hizo en la FIFA. Y en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Gato se anotó con una asistencia que ayudó a su equipo a sacar una gran ventaja ante otro verdugo que tuvieron los albos en sus últimas participaciones internacionales.

La referencia es para América MG, que le dio una paliza al Cacique en el desenlace del playoff. Pero el cuadro de Minas Geráis no pudo hacerle frente a la escuadra adiestrada por Juan Pablo Vojvoda, que se puso en ventaja temprano. En los 15′, Tinga aprovechó un centro de Tinga para marcar de palomita.

Seis minutos más tarde, el Gato Lucero apareció entre los asistidores del cotejo, disputado en el estadio Raimundo Sampaio de Belo Horizonte. Con un preciso pase, el mendocino encontró a su compatriota Tomás Pochettino. El “7” amortiguó bien ese balón.

Y lo ubicó muy lejos del golero rival, Mateus Pasinato, quien sólo miró cómo la bola entró en un lugar inalcanzable. En los 41′, Guilherme anotó su segundo tanto personal gracias a una definición por debajo del arquero. En los 69′ de la segunda parte, el uruguayo Gonzalo Mastriani descontó para dejar algo de esperanza al cuadro verdinegro.

El Gato Lucero terminó feliz. También Juan Pablo Vojvoda. Y cómo no, si Fortaleza le propinó un elocuente 3-1 de visita al América MG, que sacó de competencia a Colo Colo en la Copa Sudamericana. Es una serie de verdugos albos, pues el Tricolor do Pici eliminó al elenco chileno de la Copa Libertadores 2022 con un triunfo en el estadio Monumental.

Pero el ex ariete del Eterno Campeón no disputó el partido completo: en los 66′, le dejó su lugar a Thiago Galhardo. Aunque el resultado del encuentro no se modificó y el colombiano Wilmar Roldán pitó el final.

¿Cuándo es la revancha entre Fortaleza y América MG por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

El desenlace de la llave entre Fortaleza y América MG en los cuartos de final de la Copa Sudamericana quedó pactado para el 31 de agosto a las 18 horas en el imponente Arena Castelao.

¿Cuántos goles suma Juan Martín Lucero en Fortaleza?

Juan Martín Lucero registra 18 goles en el Fortaleza: tres en el Cearense, seis en la Copa do Nordeste y dos en el Brasileirao. También anotó uno en la Copa do Brasil, dos en la Copa Sudamericana y dos en la Copa Libertadores.