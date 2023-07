Lionel Messi está revolucionando el fútbol de Estados Unidos con su arribo al Inter Miami. El argentino tomó el desafío de jugar en la MLS, encontrándose con viejos conocidos en su nuevo elenco como su compatriota Gerardo Martino y el español Sergio Busquets.

Estos no serían los únicos ex Barcelona con los que la Pulga con que comparta en Miami, ya que además el equipo de David Beckham busca quedarse con los servicios de Luis Suárez y Jordi Alba, ambos compañeros de Messi en el cuadro culé.

Sin embargo, la ex estrella inglesa quiere ir mucho más allá y contratar a otro emblema de Barcelona en este mercado de pases: Andrés Iniesta.

Según informó el portal Offsider, el volante español de 39 años tiene una propuesta seria del Inter Miami, esto tras poner fin a su aventura de seis temporadas en el Vissel Kobe de Japón.

El ex catalán no tiene ganas todavía de colgar los botines, pero debe bajarse bastante las pretensiones de sueldo para poder vestir la camiseta del Inter Miami. Y no sólo Iniesta, sino que también Lucho Suárez, Jordi Alba o cualquier estrella que quiera jugar en el club.

Esta situación se da porque en la MLS sólo tres jugadores puede superar el límite salarial en cada plantilla. En Miami esos cupos son usados por Messi, Busquets y Josef Martínez, por lo que cualquier jugador nuevo deberá bajar sus expectativas salariales.

Si se llega a dar esta serie de fichajes, el Inter Miami volvería a juntar a verdaderos emblemas del FC Barcelona, siendo dirigidos además por Gerardo Martino, quien tuvo además un paso por el cuadro catalán en el 2013-14.