Gary Medel no se amilana. El Pitbull mostró los dientes en el duelo del Vasco da Gama frente al Bahía, demostrando que cuando se trata de roces fuertes, el ex Universidad Católica no anda con cosas a medias.

Segundo tiempo del duelo ante el Bahía y Gary Medel va fuerte a la pelota, mientras Rezende está con su espalda contra el suelo. Su pie pasa muy cerca del cuerpo del jugador en el piso y se arma la trifulca. Al árbitro, levanta la tarjeta amarilla.

Todo fue en el minuto 73′. El chileno se mandó “un Cecilia Bolocco” y con las manos sobre la boca, en señal de sorpresa, comenzó a alegar por la amonestación. Medel estaba probablemente al tanto de que con esta cartulina se pierde el duelo ante el Fluminense, a jugarse a la vuelta de la fecha FIFA.

Minutos más tarde, Gary se acercó a la banca para decir algo. Quizás, pedía salir, porque Ramón Díaz, finalmente, decidió remplazarlo a los 79′ por Jair. Paradójicamente, ese mismo jugador terminó siendo expulsado a los 90′, tras pegar un codazo a un contrario.

El partido, sin embargo, no fue negativo para el Pitbull. El Vasco había conseguido el empate por medio de un penal ejecutado por Pablo Vegetti (69′). En la primera mitad, el cuadro local había abierto el marcador por medio de Ademir (45′).

Este dificultoso empate le sirve poco de todas maneras al Vasco da Gama, que sigue en zona de descenso. De todas formas, en sus últimos cinco duelos jugados, el equipo del Almirante solamente ha caído en uno, frente al Palmeiras, actual sublíder del Brasileirao.

Ahora Gary Medel se reunirá con el plantel de la Roja en los próximos días para enfrentar la fecha Eliminatoria. Además, una vez terminada, podrá tener una fecha de descanso, perdiéndose el duelo ante el Flu.

Mira la secuencia de la polémica amarilla a Gary Medel:

¿Cuándo juega La Roja por Eliminatorias?

La Selección Chilena comenzará su aventura en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 con dos duros partidos. El debut será ante Uruguay, el viernes 8 de septiembre a las 20:00 horas, en Montevideo, para luego, el martes 12 recibir a Colombia desde las 21:30 horas en Santiago, en el estadio Monumental.