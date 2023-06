El gusto por celebrar de Neymar Jr es bien conocido, sin embargo, no se habían dado muchos detalles hasta ahora. Su ex compañero en el Paris Saint Germain, Ander Herrera, no se contuvo y contó la loca fiesta que tuvo el delantero de la selección de Brasil en su cumpleaños.

“Para su cumpleaños vinieron amigos y amigas de Brasil, era verano en Sudamérica, y se formó un lío, era una confusión. Arriba estábamos todos con las mujeres, pasándola muy bien, pero abajo era como… (una locura)”, comentó en conversación con el programa argentino el Líbero VS.

Según el centrocampista que ahora milita en el Athletic Club de Bilbao, la fiesta se desarrolló en dos ambientes, uno dedicado a los jugadores con pareja, en el segundo piso del establecimiento, y otro para las personas solteras que se desataron en el primer piso.

“Teníamos tres o cuatro solteros en el equipo, que cuando subían nos decían que era increíble, venían con los ojos como si hubieran visto a Jesucristo abajo”, continuó el ex PSG.

Además, agregó una anécdota con Lionel Messi en la misma fiesta: “teníamos un baño arriba que estaba lleno, e íbamos a bajar yo y Leo al otro, pero las mujeres nos dijeron, no abajo no vais, lo que encontré normal. Ahora me dan miedo las fiestas de Neymar, prefiero algo más tranquilo”.

En la entrevista, el español también le dedicó unas palabras al astro argentino, que decidió mudarse a la liga MLS y fichar por el Inter de Miami en vez de Arabia Saudita.

“Me alegro mucho por él, creo que Miami es un destino muy apetecible para él, para su familia, más cerca de Argentina. Me gusta más eso que Arabia, creo que a Estados Unidos lo veo más romántico, y él va a marcar historia en el Inter de Miami” finalizó.