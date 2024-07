El ex jugador de Universidad Católica discutió con vehemencia con sus compañeros de Radio Pauta, al bajarle el pelo a lo ocurrido en la Final de Copa América.

José Luis Villanueva defiende a Enzo Fernández: "Andan todos sensibles, eso no es racismo"

Un intenso debate se generó en todo el mundo luego de la actitud del argentino Enzo Fernández, tras ganar la Copa América 2024, de proferir cánticos racistas y xenófobos hacia Francia. Un tema que genera polémica en Chile, incluso, y que provocó una reacción que se hizo viral.

La mayoría de las opiniones rechazaron categóricamente la actitud del volante de Chelsea, a pesar de las disculpas que ofreció en sus redes sociales; pero hay otros, en su país natal por ejemplo, que defienden a capa y espada al futbolista.

Es el caso de José Luis Villanueva, ex jugador de Universidad Católica, que provocó una dura discusión con sus compañeros Coke Hevia y Fernando Tapia, en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, al salir a apoyar a Fernández, con una particular explicación.

La defensa de Villanueva a actos racistas de Fernández

“Ay, ¿cómo va a ser racismo eso? Es sólo una canción, y además es cierto“, parte su discurso el otrora delantero, en referencia a que “juegan en Francia pero son todos de Angola”, y cuando Hevia le dijo que “eso no se puede”, contraatacó al decir “ese es el folklore del fútbol, la gente está cantando cosas”.

Villanueva fue más allá y preguntó a viva voz, “¿hay jugadores de Angola o no?“, a lo que Tapia le responde que “¡son franceses!”, algo que no le pareció bien al ex jugador, que lo negó en tres ocasiones. La discusión terminó con el periodista afirmando “¡Qué estupidez más grande!“.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.