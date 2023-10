La guerra de declaraciones entre Claudio Bravo y Rafael Olarra sigue sacando llamas en el mundo del fútbol, donde se empiezan a tener otras opiniones de la disputa.

Ahora fue el ex jugador José Luis Villanueva, quien se cuadró con el Flaco, asegurando que no por dar una opinión, hay que pegarle a su carrera profesional en el fútbol.

Polémica

Todo comenzó cuando un seguidor de Bravo le comentó en sus redes sociales sobre una crítica de Olarra, por quedar nuevamente al margen de la Roja en las eliminatorias para el Mundial 2026.

El fanático apuntó a lo poco que jugó Olarra en el fútbol de España, donde dejó la pelota boteando al capitán de la selección chilena.

“335 minutos, como ir De Santiago a Concepción en auto”, escribió Bravo, en relación a las pocas actuaciones que tuvo.

Algo que también tuvo respuesta en Olarra, quien se mostró decepcionado por la actitud del portero: “¿Acaso los que no estamos a la altura de ciertos jugadores no podemos decir nada? ¿No se puede opinar? ¿Los hinchas que no jugaron tampoco pueden opinar? Es para todos el fútbol”.

Apoyo

Uno que esta jornada salió a cuadrarse con el ex defensor fue José Luis Villanueva, quien en Pauta de Juego lanzó dardos por la polémica.

“No criticó futbolísticamente, criticó una decisión. Yo siempre dije que no venga (a los amistosos), para qué sirven estos partidos, de lo que sea, pero es una opinión, pero no por eso debería estar dilapidado”, comentó.

“Me parece que, es más, considerado su estatura, porque es el mejor arquero, quedará en la historia, no entiendo el bajar desde su posición a menospreciar la carrera que alguien hizo con mucho esfuerzo, donde algunos tuvieron suerte de llegar más arriba, pero respeto por la carrera”, precisó.

¿En qué club de Europa jugó Rafael Olarra?

Rafa Olarra jugó en Osasuna en la temporada 2001-2002, luego de brillar en la Universidad de Chile. Solamente disputó 335 minutos.

¿Cuántos años lleva Claudio Bravo en Europa?

Claudio Bravo es el jugador chileno con más temporadas en Europa. Se fue el 2006 a Real Sociedad y luego pasó por Barcelona, Manchester City y el Betis. Cuando termine su contrato el próximo año, llegará a 18 temporadas en el Viejo Continente.