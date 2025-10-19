Marruecos y Argentina clasificaron a la final del torneo mundial tras una emocionante etapa de semifinales. Los marroquíes sorprendieron al eliminar a Francia en penales, mientras que la selección argentina mostró su categoría al vencer 1-0 a Colombia.

La gran final será en el Estadio Nacional y enfrentará dos realidades distintas: Marruecos buscará su primer título mundial Sub 20, mientras que Argentina intentará sumar su séptima corona y confirmar su dominio histórico en la categoría.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 19 de octubre?

El encuentro, que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de TV abierta en CHV, es el partido de Argentina vs. Marruecos este domingo 19 de octubre desde las 20:00 horas , por la final de la cita planetaria.

Adicionalmente, el duelo de la Roja ante el combinado oceánico será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl y Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

