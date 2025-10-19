Es tendencia:
Mundial Sub 20

¡GRATIS! El partido del Mundial Sub 20 que va por TV abierta HOY domingo 19 de octubre

Ambas selecciones se juegan la gran final de la cita planetaria y podrás verla en estos canales.

Por Franccesca Arnechino

Marruecos y Argentina clasificaron a la final del torneo mundial tras una emocionante etapa de semifinales. Los marroquíes sorprendieron al eliminar a Francia en penales, mientras que la selección argentina mostró su categoría al vencer 1-0 a Colombia.

La gran final será en el Estadio Nacional y enfrentará dos realidades distintas: Marruecos buscará su primer título mundial Sub 20, mientras que Argentina intentará sumar su séptima corona y confirmar su dominio histórico en la categoría.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 19 de octubre?

El encuentro, que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de TV abierta en CHV, es el partido de Argentina vs. Marruecos este domingo 19 de octubre desde las 20:00 horas, por la final de la cita planetaria.

Adicionalmente, el duelo de la Roja ante el combinado oceánico será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl y Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
