Marruecos y Argentina clasificaron a la final del torneo mundial tras una emocionante etapa de semifinales. Los marroquíes sorprendieron al eliminar a Francia en penales, mientras que la selección argentina mostró su categoría al vencer 1-0 a Colombia.
La gran final será en el Estadio Nacional y enfrentará dos realidades distintas: Marruecos buscará su primer título mundial Sub 20, mientras que Argentina intentará sumar su séptima corona y confirmar su dominio histórico en la categoría.
¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 19 de octubre?
El encuentro, que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de TV abierta en CHV, es el partido de Argentina vs. Marruecos este domingo 19 de octubre desde las 20:00 horas, por la final de la cita planetaria.
Adicionalmente, el duelo de la Roja ante el combinado oceánico será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl y Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.
En los siguientes canales, según tu cableoperador:
CHV (Televisión por cable)
- VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
- DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
- ENTEL: 66 (HD)
- CLARO: 55 (SD)
- GTD/TELSUR: 27 (SD)
- MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
- TU VES: 57 (SD)
- ZAPPING: 21 (HD)
