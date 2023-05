Gabriel Suazo terminó su primer semestre en Europa. El lateral izquierdo dejó buenas sensaciones en su inicio de estadía en el Toulouse. De hecho, el ex capitán de Colo Colo se coronó campeón de la Copa de Francia, un título que le dio al club un boleto a la próxima edición de la Europa League.

Pese a que el final de la campaña en la Ligue 1 todavía debe esperar, puesqueda una fecha, ya comenzaron algunas despedidas. De hecho, fue el mismo Gabi quien puso a prueba la comprensión lectora de sus seguidores en Instagram. Ahí publicó una despedida para cuatro compañeros que terminaron su contrato en la institución.

Y varios de los que comentaron la publicación le preguntaron a Suazo dónde se iría. Para aclarar todo, Gabi Suazo no encontró nada mejor que fijar uno de los comentarios. “Gente no se va para ningún lado, es que se van 4 jugadores importantes, repito EL NO SE VA”, rezaba aquel mensaje.

Ajax toma ventaja para fichar a uno de los compañeros de Gabriel Suazo en el Toulouse

Por cierto, uno de los jugadores que salió como agente libre del Toulouse parece tener bien avanzada la decisión para su siguiente desafío. Se trata de Branco van den Boomen, mediocampista neerlandés de 27 años que disputó tres temporadas en el club que recibió a Gabriel Suazo en el Viejo Continente.

Se trata del Ajax, que ya tiene pactada la fecha de los exámenes médicos para fichar al volante, que tiene una exquisita pegada en las pelotas detenidas: hizo cinco goles y dio ocho asistencias en la Ligue 1, que se suman a los 12 tantos y 21 pases-gol que regaló en la Ligue 2.

Todo eso lo reportó el periodista italiano Fabrizio Romano, una eminencia en el reporteo del mercado de pases. La llegada de Van den Boomen tiene estrecha relación con la salida del mexicano Edson Álvarez, quien será refuerzo del Borussia Dortmund de Alemania luego de que los amarillos dejaran escapar la Bundesliga en la última jornada.

Así las cosas, el equipo de Amsterdam comienza a armarse para volver a competir en la Champions League, pues quedó fuera de la edición siguiente. Sólo consiguió un boleto para la fase previa de la Europa League, torneo que también disputará el TéFéCé de Suazidane.

“Sólo pude compartir con ustedes cuatro meses, pero me bastaron para conocer a grandes jugadores y, sobre todo, grandes personas. ¡Todo el éxito a estos cuatro históricos violetas donde quiera que vayan!”, fue el post que Suazinho les dedicó a esos fugaces compañeros.

Además de Branco van den Boomen, quien irá al equipo más grande de los Países Bajos, también se irán como agentes libres del Toulouse los siguientes jugadores: el también neerlandés Stijn Spierings, el belga Brecht Dejaegere y el portero francés Maxime Dupé.