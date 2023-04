Gabriel Suazo vive una temporada de ensueño, esto tras lograr su primer título en Europa gracias a la victoria por 5-1 del Toulouse sobre el Nantes en la final de la Copa de Francia. El seleccionado nacional tuvo una destacada participación donde se dio el lujo de dar una asistencia en uno de los goles.

Este domingo el ex jugador y capitán de Colo Colo se tomó el tiempo para compartir con sus seguidores de Twitch, plataforma que ocupa hace un tiempo y donde aprovecha de responder las inquietudes de los espectadores.

Se le consultó al vigente monarca de la Copa de Francia si le decían 'Suazidane' en el camarín, a lo cual río negando que lo llamaran de esa manera. Sin embargo, confesó que uno de sus colegas lo llama ‘Colo Colo’.

"Hay uno que me dice Colo Colo. Imagínate. Moussa me dice Colo Colo, siempre me dice Colo Colo. Así me dice, me llama y me dice Colo Colo", confesó el seleccionado nacional.

Además, aprovechó la instancia para contar que también muchos de sus compañeros le dicen ‘hermano’. "Como yo ando con el hermano, hermano y todo el tema, no les puedo decir culiado y la weá porque no me van a entender nada o si no me dirían culiado todo el rato, pero me dicen hermano", sentenció el ex jugador colocolino.

El próximo desafío para el Toulouse de Gabriel Suazo en la Ligue 1 será cuando reciban el próximo martes 2 de mayo al Lens, equipo que marcha en la tercera posición. Actualmente el Toulouse ocupa la decimotercera ubicación en la tabla con 41 unidades.