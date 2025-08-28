El mundo del futbol sigue procesando lo que fue el final de escándalo de la llave entre Universidad de Chile e Independiente en la Copa Sudamericana 2025. Los días van pasando y cada vez hay más historias en torno a uno los capítulos más oscuros del fútbol latinoamericano.

Sin embargo, una de las de más turbulentas es la que vivió una familia de argentinos hinchas del Rojo que, producto de las amenazas en su casa en La Serena, se vieron obligados a literalmente huir hacía Mendoza.

Así lo relató Maxi, uno de los miembros de la familia, en charla con diario Uno de Mendoza. Pese a que vivián hace diez años en suelo chileno, el clan optó por cruzar la cordillera tras una serie de amenazas y hechos delictuales en su contra.

ver también Ya puede volver: hincha de U. de Chile que fue lanzado al vacío recibe alta médica

“No somos delincuentes, somos una familia de trabajadores”

El hincha argentino afirmó que “fueron a la casa de mis padres, le dispararon al frente y a su camioneta (…) También recibimos amenazas por Instagram que apuntaban a mi hijo y a mi mujer”.

“Somos una familia de hinchas de Independiente de Avellaneda de hace más de 100 años. Todos nos conocen porque siempre lo hicimos visible y jamás tuvimos un problema. No somos delincuentes, somos una familia de trabajadores”, agregó.

Un grupo de hinchas de Independiente en Chile se vio obligada a volver a Argentina tras la noche del terror en Avellaneda. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Maxi sostuvo que “hace 10 años nos fuimos a vivir a Chile por trabajo. Pero después del partido por Copa Sudamericana -entre Independiente y la U. de Chile- se la agarraron con nosotros ese mismo miércoles a la noche”.

“Dicen que se juntaron para vengarse de los argentinos y dijeron que a personas con cualquier camiseta de Argentina les iban a pegar igual (…) A nosotros nos gusta el fútbol, somos todos hinchas de Independiente de Avellaneda y no lo ocultamos, porque nunca hicimos problema”, concluyó.

ver también Alianza Lima presiona a la Conmebol y apura al fallo tras masacre de Avellaneda: “Tengo información”

¿Cuándo se sabrá la sanción de la Conmebol a Universidad de Chile e Independiente?

Se espera que durante la próxima semana el ente rector del fútbol sudamericano entregue sus castigos a ambas instituciones, así como también quien será el que avance a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Publicidad