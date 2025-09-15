Pronósticos Real Madrid vs Marsella: el más ganador comienza la Champions League en el Santiago Bernabéu

RedGol te trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Real Madrid vs Marsella, en la primera fecha de la UEFA Champions League 2025/26.

Este martes 16 de septiembre comienza la actividad en la fase de liga de la UEFA Champions League, y el máximo ganador de la orejona, Real Madrid, debutará ante Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu, buscando recuperar el trono como rey de Europa.

El cuadro merengue, dirigido por Xabi Alonso, inició la temporada en gran forma, con cuatro victorias consecutivas en LaLiga. El OM, por su parte, sumó dos derrotas como visitante y dos triunfos en casa en el arranque de la Ligue 1.

En la previa de este gran partido de Champions League, nuestro experto te brinda los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Real Madrid vs Marsella

Resultado del partido: Real Madrid + Goles totales: Menos de 4.5 1.91 Anotará o dará una asistencia: Arda Güler 1.88 Tiros al arco de Mason Greenwood: 1+ 1.87

Así llegan: Real Madrid vs. Marsella

Real Madrid ganó sus cuatro partidos de LaLiga, frente a Osasuna, Real Oviedo, Mallorca y Real Sociedad. En todos esos encuentros se registraron menos de cinco goles.

Marsella cayó en sus dos presentaciones como visitante, ante Lyon y Stade Rennais, y en ambos duelos el marcador también arrojó cuatro tantos o menos.

Resultado del partido: Real Madrid + Goles totales: Menos de 4.5 – 1.91 en Betano

Arda Güler brilla con Xabi Alonso

Arda Güler ha tenido muy buenos rendimientos en el Merengue de Xabi Alonso. Sumó dos asistencias y un gol en el Mundial de Clubes, y ya registra dos tantos y un pase de gol en cuatro fechas de la liga española.

Además, asistió a Mert Müldür en el primer gol de Turquía ante Georgia en la reciente fecha FIFA.

Anotará o dará una asistencia: Arda Güler – 1.88 en Betano

Las estadísticas de Greenwood en Marsella

Mason Greenwood brilló en la pretemporada con Marsella, anotando varios goles en los partidos amistosos. En sus cuatro presentaciones en la Ligue 1 ya suma tres asistencias y dos tantos.

El inglés de 23 años remató al arco en cuatro ocasiones en esos compromisos. En la temporada pasada registró 56 disparos a portería en 34 apariciones, siendo el segundo jugador con mejor promedio de tiros a puerta por encuentro (1.6), solo por detrás de Ousmane Dembélé.

Tiros al arco de Mason Greenwood: 1+ – 1.87 en Betano

Cuotas en Real Madrid vs Marsella

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Si ya tienes claros tus pronósticos para el debut del Real Madrid en la Champions y aún no tienes cuenta, puede ser útil revisar la guía de registro en Betano, con el paso a paso de cómo crear una cuenta fácilmente y aprovechar las cuotas disponibles para este gran choque en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Marsella: últimos partidos