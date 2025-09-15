Pronósticos Vélez Sarsfield vs Racing Club: dos argentinos dan inicio a los cuartos de final de la Libertadores

RedGol te acerca los mejores pronósticos deportivos para apostar en Vélez Sarsfield vs Racing Club, por la Copa Libertadores 2025.

Este martes a las 19:00 horas, en el Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield recibirá a Racing Club en el primer partido de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2025.

En la fase anterior, el Fortín eliminó a Fortaleza y la Academia hizo lo propio con Peñarol. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto llegan en mejor forma, tras consagrarse en la Supercopa Argentina hace 10 días al vencer 2-0 a Central Córdoba, y ubicarse terceros en el Grupo B de la liga. Por su parte, el equipo de Gustavo Costas ganó el clásico frente a San Lorenzo el fin de semana, pero fue apenas su segundo triunfo en ocho presentaciones del certamen, en el que marcha penúltimo en el Grupo A.

En la previa de este juego, nuestro analista te acerca los tres mejores pronósticos para que contemples a la hora de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Vélez Sarsfield vs Racing Club

Anotará o dará una asistencia: Maher Carrizo 2.57 Córners: Menos de 8.5 2.07 Total de goles de Racing Club en el segundo tiempo: Más de 0.5 2.22

Maher Carrizo, el jugador clave de Vélez

Maher Carrizo es una de las grandes figuras de Vélez Sarsfield y de la Copa Libertadores 2025, con cinco goles y una asistencia en ocho apariciones en la competencia.

El joven de apenas 19 años tuvo un rendimiento fantástico en sus cinco presentaciones más recientes: convirtió tres tantos (ante Fortaleza, Godoy Cruz y Lanús) y entregó dos asistencias, ambas en la final de la Supercopa Argentina frente a Central Córdoba.

Anotará o dará una asistencia: Maher Carrizo – 2.57 en Betano

Pocos córners en Liniers

En tres de los cuatro encuentros del Fortín en el Amalfitani en la Libertadores, hubo menos de nueve córners.

Lo mismo para la Academia: en tres de los cuatro que jugó de visitante en la copa, se contabilizaron ocho saques de esquina o menos.

Córners: Menos de 8.5 – 2.07 en Betano

Racing no se rinde

Racing Club demostró ser un equipo que nunca baja los brazos: logró la clasificación a cuartos de final con un gol de Franco Pardo en la última jugada del cruce ante Peñarol. En esa misma línea, los dirigidos por Gustavo Costas anotaron al menos un tanto en cinco de sus últimas siete segundas mitades jugando como visitantes.

Total de goles de Racing Club en el segundo tiempo: Más de 0.5 – 2.22 en Betano

Cuotas en Vélez Sarsfield vs Racing Club

