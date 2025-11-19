Una de las derrotas más feas de su historia sumó este martes la selección de Uruguay, que fue apabullaba por Estados Unidos en un amistoso internacional.

El equipo de Marcelo Bielsa vivió una pesadilla en Tampa, donde los norteamericanos se impusieron por un holgado 5-1, lo que aumentó las críticas como el DT argentino.

El Loco atraviesa un pésimo momento en el cuadro Celeste y se llena de dudas de cara al Mundial de 2026, incluso, algunos piden que no dirija en la Copa del Mundo.

Egidio Arévalo Ríos se lanza en contra de Marcelo Bielsa

En Uruguay hay muchos opositores a Bielsa y uno de ellos es el ex volante del cuadro charrúa Egidio Arévalo Ríos, quien cuestionó la forma de entrenar que tiene el ex DT de la selección chilena.

“Esperemos que exista más dialogo. Que los jugadores cuando sientan algo lo manifiesten y que el cuerpo técnico se haga responsable y pueda bajar las cargas de los entrenamientos“, dijo el Cacha al programa Carve Deportivo.

“No hay tanto diálogo para que puedan bajar las cargas de entrenamiento, los jugadores lo han manifestado varias veces y sigue todo de la misma forma. Vi muchos futbolistas cargados físicamente, es más, está el caso de Seba Cáceres que se lesionó y no pudo ser partícipe de ninguno de los dos partidos”, explicó.

Luego, Arévalo Ríos siguió con sus críticas al Loco: “esto es un juego de conjunto, tienen que estar todos en el mismo carril para que la selección llegue a pleno siempre a cada partido y no tener a varios jugadores cansados como se ve”.

Marcelo Bielsa es duramente cuestionado en Uruguay y pasa por un muy mal momento antes del Mundial.